Džíny Wrangler mění svět

Dnes módní ikona mezi džínovou módou, dříve sen, o němž snil Hudson. Ve svých dvaceti letech odešel z domova v Tennessee do Severní Karolíny, kde toužil zakotvit a splnit si sen o textilním průmyslu. Nejprve začal pracovat jako pracovník v továrně vyrábějící montérky, později se chytil příležitosti otevřít si vlastní podnik s nabídkou pracovních kalhot. Začal se plně věnovat výrobě pracovních laclových kalhot z džínoviny. Montérky sice mají úspěch, ale teprve o pár let později se z tradičních pracovních kalhot stává fenomén, protože nová látka udržuje stálý tvar kalhot i při častém praní.

Wrangler je zárukou kvality a odolnosti

C. C. Hudson založil svůj podnik v roce 1897, tehdy ještě netušil, že jeho kalhoty z džínoviny se stanou legendárním produktem, který dnes oblékají všichni napříč věkovými kategoriemi. Ve svých počátcích byly první džíny Wrangler určené pro kovboje a rodeo. Teprve v roce 1962 se dostávají první jeansy Wrangler do Evropy a 70. Léta se nesou v oslavách nepostradatelného kusu oblečení mladé generace.

Dnes patří Wrangler mezi nejznámější a nejžádanější značky s džínovým zbožím, protože si uchovávají svůj originální střih a důraz na precizní dílenské zpracování. Ženy doslova milují nejen džíny, ale třeba i dámské košile Wrangler, protože se hodí na každý typ postavy a dají se jednoduše kombinovat s elegantními kousky z šatníku i sportovní módou. Každá modelka je důkazem, že jeansy a bílé tričko jsou základem ženského šatníku.

Díky pevnosti, odolnosti a širokému spektru barev je můžete oblékat do zaměstnání, na rodinnou večeři, do klubu i večerní procházku městem.

Lichotí postavě, maskují nedostatky

Postupem času se upnutý model džínů Wrangler měnil na volný střih, široké nohavice či kratší délku. Wrangler do svého sortimentu přidal i další džínovou módu, třeba oblíbené bundy, košile, mikiny, kraťasy a pásky či kšiltovky.