Dámské baleríny – boty, které změnily svět

Každá žena se chce cítit komfortně a krásně zároveň. Někdy je to na úkor zdraví, což je obrovská škoda, protože vždy existuje více variant, jak být krásná a současně se cítit fajn. Stejné je to s obuví. Vysoké boty zvyšují sex appeal, o tom žádná, nicméně řada žen si takovou obuv jednoduše nemůže dovolit. Nabízí se proto kompromisní řešení, jehož historie sahá až do roku 1947.

Pohodlí jménem baleríny

Baleríny byly původně vyráběny pouze pro tanečníky a řadily se do skupiny obutí pro tanečníky. Dnes jsou nepostradatelnou výbavou šatníku každé ženy. Stejně jako jiné typy bot i baleríny si prošly řadou zlomových okamžiků a změn, díky nimž se dostaly do popředí zájmu žen všech věkových kategorií napříč celým světem. Z prvotních modelů, jež znamenaly zesílenou vložku boty z pružné kůže našitou zespod podrážky, se postupem času měnily styly, barvy, typy zapínání i ozdob. Zajímáte-li se o trendy dámské boty, pak vám určitě neuniklo, že obrovský boom slaví plastové boty. Poddajný a měkký plast působí na první dojem velmi elegantním dojmem a moderní podoba pro dámské baleríny je toho jasným důkazem.

Baleríny s puncem originality

Pokud chcete svým nohám dopřát komfort a zároveň být středem pozornosti, pak svůj šatník vybavte botami Melissa. Baleríny tohoto výrobce působí provokativním dojmem a sází na bohaté ozdoby v přední části boty. Jsou vyrobeny z flexibilního plastového materiálu a skrývají drobný podpatek. Exkluzivní sladká vůně obuvi nevyprchá ani po letech nošení, což je zárukou kvalitního nákupu. Investice do okouzlujících botiček se vám vrátí prakticky okamžitě, využití balerín je možné téměř po celý rok. Baleríny Zaxy působí elegantním dojmem. Lesklé povrchy vkusně doplní váš pracovní outfit a romantické modely s mašličkami či kytičkami se zase skvěle hodí na dlouhou letní procházku městem. S výjimečným designem svých bot přichází také luxusní značka Ipanema. Například její žabky s úspěchem nosí a obdivuje celý svět.