Co udělat proto, aby si klienti vaši firmu zapamatovali

Každá společnost má mnoho způsobů, jak dát vědět o své existenci. Reklamou na internetu, v médiích nebo třeba na billboardech to ale určitě nekončí. Součástí firemní identity je také jednotné oblečení ideálně s reklamním potiskem. „Stejnokroje“ se vyplatí pořídit zaměstnancům v případech, kdy jsou v přímém kontaktu s klienty. Ti si tak lépe zapamatují barvy, logo i název firmy. Navíc zaměstnanci, kteří mají čisté a s firmou sladěné oblečení, působí na zákazníky solidním dojmem.

Logo nebo zajímavý nápis? Fantazii se meze nekladou!

Zatímco na reklamních tiskovinách a na internetu máte před zákazníky vážnou tvář, v oblečení můžete trochu zvolnit. Samozřejmostí je umístit na něj logo, a to pěkně čitelně na dostatečně viditelné místo. Přeci jenom to, aby lidé vaše logo viděli, je to hlavní, proč jste zaměstnancům „stejnokroje“ pořídili.

Navíc na pracovní tričko můžete nechat vyrobit nápis, který buď charakterizuje vaše služby či produkty, nebo je vtipně popisuje. Někdy na něj stačí umístit jen nápis ve stylu „K vašim službám..“ a hned budou vaši pracovníci na lidi působit mile.

Obrandovat můžete nejen trička

Vyplatí se navštívit webové stránky xfer.cz – pracovní oblečení – velkoobchod, kde máte za příznivé ceny na výběr z velkého množství oděvů. Obrandovat logem a nápisem můžete jak trička, košile či polokošile, tak také sukně, kalhoty, čepice, mikiny nebo bundy. Samozřejmě jsou k mání v různých velikostech, barvách a v dámském i pánském provedení.

Tisk nebo výšivka? Je to na vás.

Pro potisk triček i výrobu výšivky je nutné zaslat grafické podklady v křivkách v požadovaných formátech, specifikovat umístění loga, jeho velikost, barvu a materiálové složení. Brno pracovní oblečení velkoobchod vám ve všem vyjde vstříc a v případě nejasností se vším poradí.