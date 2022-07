Čím doplnit dámský šatník? Vsaďte na značkové zboží, které dodá vašemu vzhledu ten správný náboj

Většina žen, když se postaví před svou šatní skříň, prohlásí, že nemá co na sebe. A může ji mít plnou oblečení i nejrůznějších doplňků. I proto je nutné oblečení občas obměnit a dokoupit nové kousky. Vyplatí se pořídit nadčasové kvalitní oděvy, jež nejsou součástí tzv. rychlé módy. Máte totiž záruku, že nebudou ihned nemoderní a díky perfektním materiálům vydrží delší dobu ve výborném stavu.

Žena bez kabelky do společnosti nechodí

Nedílnou součástí oblečení ženy je kabelka. Vybírejte ji pečlivě, aby přesně ladila se zvoleným outfitem. Stále oblíbený je typ crossbody, jenž je praktický v tom, že nechává obě ruce volné. Vsadíte-li na pravou kůži, můžete si být jisti, že se vyznačuje dlouhou životností. Je třeba se o ni správným způsobem starat, aby kůže byla stále na pohled pěkná.

Atraktivně může vypadat kabelka z imitace kůže i různých tkanin. Její výdrž je již na tom hůře. A která barva kabelky by neměla chybět v dámském šatníku? Z obliby pravděpodobně nikdy nevyjdou černé, hnědé, béžové, bílé nebo šedé kabelky. Jedná se o osvědčenou klasiku, jež nikdy nezklame. Dámská móda je ale hravá, takže si lze pořídit i barevné kabelky.

Jaký vybrat tvar kabelky

Tvar kabelky dokáže zvýraznit křivky ženského těla. Proto je vhodné ho pečlivě volit. Je-li žena menší postavy s nadváhou, neměla by například nosit malé kabelky. Čtvercové a oválné kabelky sluší zejména vysokým štíhlým ženám. Kabelky pytlovitého tvaru se hodí pro volný čas, na pracovní schůzku naproti tomu je lepší vzít kabelku s pevnými stěnami. Psaníčka se nosí do společnosti, na koncerty a do divadla. Nenajdete-li vhodnou kabelku v běžné obchodní síti, můžete zapátrat i v e-shopech. I v nich se prodávají značkové kabelky – Calvin Klein, Dolce&Gabbana a podobně.

Dámské oblečení

Součástí šatníku ženy může být i značkové oblečení, jako jsou sukně, kalhoty, halenky, šaty, saka. Mezi volnočasový oděv řadíme pohodlná trička, svetry, mikiny a sportovní oblečení. Záleží na typu ženy, protože některé s chutí nosí ležérní oděvy i do zaměstnání. Pokud v něm není nařízen přísný dress code, tak na tom není vůbec nic špatného. Platí ale zásada, že by se žena měla oblékat přiměřeně svému věku.