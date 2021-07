Batoh, nebo kabelka? Ve skříni můžete mít obojí

Není to tak dávno, co byl batoh brán pouze jako sportovní vybavení. Uběhlo pár let a s batohem se lze setkat i v městě, kdy supluje roli kabelky. Kdy dát přednost batohu, a v jakém případě raději volit kabelku?

Bez kabelky žena nevychází z domu

Nezbytným doplňkem každého dámského outfitu je také příruční zavazadlo, který může být kabelka i batoh. Některá si do nich schová pár drobností, jiná s sebou nosí více věcí. Aby bylo možné uspokojit nároky zákaznic, jsou na trhu k dispozici různé modely kabelek či batohů, jež se liší účelem, velikostí, tvarem či barvou. Kabelka může být tak malá, že se do ní vejde sotva mobil. Taková je ideální k šatům na party, do divadla nebo na jinou společenskou událost. Obvykle mívá tvar psaníčka, jež se nosí v ruce, ale může mít i stylový řetízkový popruh.

Kabelka přes rameno

Moderní jsou kabelky přes rameno, které jsou velmi pohodlné, protože nepřekážejí. Ruce jsou volné a připravené kdykoliv něco uchopit. Crossbody kabelky se nosí již několikátou sezonu a nevypadá to, že by je v brzké době mělo něco nahradit. Stejnou roli má městský dámský batoh, který kabelku s klidem nahradí. Je praktickým doplňkem k outfitu v ležérním městském stylu. Výborně se s ním šmejdí po obchodech, protože nic nebrání tomu, aby si žena s klidem prohlédla vystavené zboží.

K plesové róbě batoh raději nebrat

Určitě se oplatí mít doma několik kousků kabelek v různých barvách doplněné pohodlnými batůžky. Ostatně pro ženy je typické, že se nespokojí jen s jednou kabelkou. Dámský batoh se stal plnohodnotným příručním zavazadlem na cestu do zaměstnání i na pochůzky po městě nebo na setkání s přáteli. V obchodech je možné najít elegantní stejně jako sportovně laděné modely. A kam si batohy raději nebrat? Pravděpodobně se nebude příliš hodit k plesové róbě, kterou lépe doplnění vhodná drobná kabelka.