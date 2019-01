MBA je zárukou posunu v kariéře

Studium MBA je skvělou příležitostí, jak vylepšit svůj status na trhu práce a zajistit si lepší pracovní pozici. A nejen to. MBA nabízí studium v atraktivních modulech, například projektovém řízení, finančním managementu či marketingu a mnoha dalších odvětvích, kde se dnes uplatňují ti nejlepší. Obrovskou výhodou je MBA online, kdy probíhá celé studium MBA v češtině s menší časovou náročností bez cestování. Díky tomu lze studovat prakticky odkudkoliv. Velmi přehledný výukový systém vám umožňuje zahájit vzdělávání kdykoliv během roku. Ještě stále váháte? Online přihláška je navíc teď zdarma!

BBA nebo MBA

Pokud se rozhodnete investovat do svého vzdělávání, neváhejte si podat online přihlášku. Přijetí ke studiu je bez přijímacích zkoušek a jediné, co je skutečně zapotřebí, je dosažené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studiu. Jestliže ale nemáte vysokou školu, postačí vám střední vzdělání s maturitou a doložitelnou praxí v manažerském postu a to nejméně 24 měsíců. Celé studium probíhá v mateřském českém jazyce. Díky modernímu online systému učení ušetříte spoustu času, protože vám odpadnou starosti s dojížděním do školy. MBA česky trvá v průměru deset měsíců, někteří jsou ale schopni získat titul již za 4 měsíce. Vše se odvíjí od vašich časových možností a investici času do studia. Nezapomínejte, že dalším vzděláváním zvyšujete svou působnost a rozšiřujete si možnosti profesního uplatnění. Řadě studentů pomohl titul MBA na nové, lepší pracovní místo a rovněž se řada z nich nechává slyšet, že se jim do jednoho roku vrátili všechny náklady na další vzdělání. Kromě MBA lze online začít i studium BBA.

Akreditace zajištěna

Online studium drží akreditaci IACBS mezinárodního charakteru. Na stránkách najdete přehled o nejčastějších dotazech a také praktickou videoukázku, jak funguje studium MBA online. Formu studia ocení podnikatelé i zaměstnanci. MBA slibuje výrazný posun ve vaší kariéře a jeho přední benefity rozhodně využití zaměstnanci středního i vyššího managementu.