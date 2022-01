Lidé nerozumí základním pojmům, často si tak půjčí nevýhodně

Přestože je finanční a ekonomická osvěta velkým tématem posledních let a informace z tohoto oboru jsou čím dál dostupnější, ukazuje se, že lidé při podepisování smluv nerozumí základním pojmům. Při sjednání půjčky se tak nezřídka rozhodují podle jednoduše srozumitelných faktorů, jako je rychlost poskytnutí půjčky, způsob vyřízení, den splatnosti či výše měsíční splátky.

Podle těchto kritérií je ale prakticky nemožné vybrat férové srovnání půjček a množí se případy, kdy se lidé kvůli nevýhodným podmínkám dostanou do dluhové pasti. Problém přitom nevězí v tom, že by lidé smlouvy nečetli. Oni by je četli, kdyby jim plně rozuměli. Tento problém se samozřejmě netýká všech, je ale reálnou hrozbou.

Pokud při sjednávání půjčky nejsou všechny pojmy srozumitelné, existuje daleko větší pravděpodobnost, že si lidé půjčí nevýhodně. Solidní nabídka přitom mohla být jen o jedno kliknutí dál. A které pojmy jsou tedy nejvíce vypovídající a měly by zájemce o půjčky zajímat?

RPSN

Povinnost informovat o RPSN (roční procentní sazba nákladů) vznikla až v roce 2011, kdy jej banky i nebankovní poskytovatelé půjček museli začít uvádět na všechny reklamní i informační letáky o půjčkách. RPSN ukazuje skutečné roční náklady na půjčku, tedy nejen úroky, ale i všechny další poplatky. Vyjadřuje se v procentech a je uváděna vždy za určité období, nejčastěji za rok. Obecně platí, že čím nižší RPSN, tím výhodnější půjčka. Jinak řečeno, podle RPSN lze snadno zjistit, za kolik si podle smlouvy o půjčce kupujete peníze.

Úroková sazba

Ukazuje se ale, že lidé daleko častěji rozumí spíše jinému pojmu, a tím je úroková sazba. Ta udává, o kolik procent se navýší vypůjčená částka za určitý čas. Pozor však, úroková sazba sama o sobě zahrnuje pouze cenu úvěru samotného a neodráží další výdaje, jako jsou třeba poplatky za vyřízení úvěru apod. Výši úrokové sazby ovlivňuje mnoho faktorů a základ vychází z úrokových sazeb České národní banky.

Kromě těchto dvou pojmů je dále důležité mít jistotu, že je poskytovatel půjčky věrohodný. O úvěr by lidé měli žádat vždy jen u solidních institucí. Porovnat online je lze například na srovnávacím portálu finančních produktů Porovnej24.cz, kde je po zadání požadované částky seřazeno několik bankovních i nebankovních poskytovatelů. Na první dobrou je vidět úroková sazba a splatnost. Po rozkliknutí nabídky jsou zájemci o půjčku přesměrováni na webové stránky poskytovatele, kde lze žádost vyřídit. Podrobné informace o úvěru si je ale třeba řádně pročíst ještě před uzavřením smlouvy. Při sjednání online by si tak žadatel měl vzít dostatek času, a pokud některým údajům nerozumí, nebát se kontaktovat poskytovatele a požádat o vysvětlení.