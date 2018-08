Leží v blockchainu budoucnost technologií?

Zajímavé novinky přinesla tisková konference v Bueno Aires, kdy Lori Beer zastupující banku JP Morgan, naznačila, že technologie blockchainu může v budoucnosti (a je to velmi pravděpodobné) nahradit stávající systém bank. Je to vůbec reálné? A jak to může fungovat?

Co vlastně blockchain je?

Pro mnoho lidí, kteří do světa kryptoměn ještě stále dobře nevidí, je blockchain zcela cizí pojem. Co se tedy za tímto označením skrývá? Blockchain je decentralizovaná databáze, což značí, že není uložena jen na jednom místě, ale rovnou na několika. Neukládá pouze transakce, ale i seznamy a jiné operace. Do budoucna by tak mohl nahradit veškeré známé databáze, hlavní přidanou hodnotu však má v oblastech, kde se klade důraz na důvěru a zabezpečení. Informace v blockchainu se totiž nedají smazat ani změnit. Nelze se do něj žádným způsobem nabourat. Další velkou výhodou je fakt, že zde neexistuje žádný prostředník či odpovědná osoba, která by celou databázi spravovala. Každý tedy, kdo drží kopii, si je v síti rovný. Tento systém skvěle funguje již několik let v rámci nákupu bitcoinu, prodeje bitcoinu, držení, těžbě či obchodování. Kryptoměny však nejsou jediná oblast, kde se blockchain může uplatnit.

Blockchain ve službách bank

Co si od této technologie banky slibují? Především je to zjednodušení platebního procesu a bezpečného uchování veškerých informací o zákazníkovi. Bankám by to podstatně zjednodušilo snižování nákladů, ale také se otevírají možnosti k vývoji nových produktů a služeb. Co se však týče samotných kryptoměn, banky jsou prozatím skeptické. Oficiální prohlášení Lori Beer zahrnuje myšlenku, že banky jsou ochotné podpořit pouze regulovanou měnu. Do této definice však nekontrolovaná alternativní virtuální měna nezapadá. I tak je pozitivní, že velké banky začaly chápat a akceptovat význam blockchainu a chtějí využít výhody, které tato technologie nabízí.

Otázkou však je, zda někdy budou kryptoměny bankami uznávané a nabízené. Co si o tom myslíte vy?