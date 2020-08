Kreativní pohlednice – firemní i soukromé

Pohlednice jsou i v dnešní době stále ještě způsob, jak někomu ukázat, že na něj myslíme a že nám na něm záleží. A jako bonus tento způsob nestojí majlant. Pohlednice prostě stále frčí a umí nadchnout.

Tento fakt je prodejcům velmi dobře známý, proto jsou pohlednice a různá přáníčka stále hojně k dostání. Víte ale, co potěší ještě o něco málo víc? Personifikované pohlednice.

Proč tisknout, když si je můžeme koupit?

Tahle otázka vás napadla jistě jako první. Proč bychom měli ztrácet čas a energii a pohlednice tisknout, když si je můžeme jednoduše koupit v nejbližším obchodě. Můžeme si je dokonce objednat i v nějakém e-shopu.

Pokud ale chcete někomu udělat opravdu radost, personifikovaná pohlednice to řekne za vás. Dáte tím dané osobě najevo hned několik věcí. Jednak to, že jste si na ni vzpomněli. A zároveň i to, že vám na ní záleží natolik, že jste si dali tu práci jí pohlednici sami vyrobit. Přímo a konkrétně pro ni.

Pohlednice jako osobní dárek

Můžete vytvořit třeba pohlednici s fotkami z vašich cest, kterou pak pošlete svým přátelům. Nebo pohlednici pro prarodiče, na které bude koláž z fotek vašich dětí.

Případně své milé či svému milému můžete vytvořit pohlednici plnou lásky. Pohlednici, které budete rozumět jen vy dva. Máte třeba své oblíbené místo, oblíbené jídlo? Nebo třeba místo prvního rande? První společnou fotku? Kterákoliv z těchto vzpomínek může skvěle posloužit a vykouzlit tak nezapomenutelný dárek.

Také vánoční pohlednice či přání k narozeninám už nemusí být to, co bývaly. Stačí si trochu pohrát a vytvořit třeba vtipnou rodinnou fotografii.

Také svatební přání svým nejlepším přátelům můžete vytvořit zcela originální. Nebo takové, z něhož bude na první pohled jasné, že je od vás.

Pohlednice jako pozornost pro obchodního partnera

Personifikované pohlednice jsou ale také skvělý marketingový nástroj.

U stálých zákazníků je dobré vést si, kdy mají důležitá výročí. Ať už jsou to narozeniny, svátky, či výročí různých úspěchů a založení firem. Personifikovanou pohlednicí jim dáte najevo, že si jich vážíte nejen jako svého klienta, ale především jako člověka. Obzvláště, pokud bude pohlednice obsahovat něco, podle čeho adresát pozná, že je vyrobena konkrétně přímo pro něj.

Pokud máte e-shop, v němž nakoupí nový zákazník, není snazší způsob, jak se mu zapsat do paměti. Pohlednice vložená do balíčku spolu s objednávkou se jen tak nezapomíná. Obzvláště, pokud ji budete psát rukou a oslovíte zákazníka jeho jménem.

Ideální formát pohlednice

Vaše osobní přání a pozdravy můžete objednat jako online pohlednice nejčastěji ve dvou formátech. Je to formát A6 na výšku a formát DL na šířku. Stejně tak vybírejte ze dvou druhů papíru, a to matná křída 350 g nebo sněhově bílý silný karton 340 g. Případně můžete nechat své pohlednice také zušlechtit například fólií a parciálním UV lakem.

Vytisknout si ji pak můžete nechat buď jednostranně, nebo oboustranně. V obou případech v plné barvě.

Každopádně jsou personifikované pohlednice skvělou volbou.