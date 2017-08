Kde rychle získat kvalitní vizitky? Zkuste online tisk!

Potřebujete-li vytisknout kvalitní vizitky, jděte na to tou nejrychlejší cestou. Prostřednictvím online služby můžete mít potřebné vizitky v kanceláři do 24 hodin od objednání. A to v celé České republice, bez zbytečných pochůzek a telefonátů. Že se vám to zdá téměř nemožné? Nic na tom není a tato služba se stává čím dál tím oblíbenější.

Vyberte si šablonu nebo vytvořte vlastní návrh

S designem svých nových vizitek se nemusíte ani trochu trápit. Jednoduše si z mnoha šablon vyberete takovou, která nejvíce koresponduje s vaším podnikáním. Zadejte požadované údaje, zvolte počet kusů a nechte si vypočítat celkovou cenu. Odešlete objednávku a jestliže splníte dané podmínky, následující den budete mít vizitky na stole. Jednoduché, že?

Máte-li již hotový svůj vlastní návrh, nahrajte tisková data během pár vteřin a pošlete k vytištění. Pokud žádný grafický návrh nevlastníte a toužíte po originálním designu, není nic jednoduššího, než si ho navrhnout ve snadné aplikaci. Tisk vizitek – online se postará o rychlé a profesionální zpracování.

Vizitky ve standardním formátu a v kvalitním tisku

Můžete si vybrat ze dvou standardních formátů: 90 × 50 mm nebo 85 × 55 mm. Tisk vizitek online není žádná pochybná služba a vy se můžete spolehnout na kvalitní tisk v sytých barvách na brilantně bílém, pevném a odolném papíře. Aby byl výsledný produkt opravdu exkluzivní a působil maximálně reprezentativně, využijte laminaci, která také zajistí jeho ještě větší pevnost. Podle svého vkusu si zvolte mezi lesklou a matnou úpravou vizitek.

Budete-li potřebovat i jiné tiskoviny pro svou firmu nebo podnikání, využijte sjednocení šablon. K dispozici tak budete mít hlavičkové papíry, obálky i poznámkové bloky v jednotné grafice, což vždy působí profesionálně. Navštivte http://www.printuj.cz/vizitky/ a začněte printovat!