K odstranění tetování využijte laser – spolehlivější metodu budete hledat marně!

Přemýšlíte o odstranění tetování, které vám z nějakého důvodu už nevyhovuje? Uvažujete, že byste se jednou pro vždy zbavili obrázku, nápisu nebo jiné „permanentní“ výzdoby vašeho těla? Možné to samozřejmě je. Na rozdíl od minulosti máte navíc to štěstí, že existují podstatně efektivnější a takřka bezbolestné metody, které k tomuto účelu můžete využít! Dnes si o nich něco povíme a řekneme si také, kde vám takový zákrok provedou. Jen pro srovnání zmíníme rovněž pár starších postupů, s nimiž se dnes už setkáte spíše ojediněle. Alespoň si uděláte lepší představu o tom, čeho jste díky pokroku v estetické medicíně ušetřeni. Můžeme začít?

Tlačí vás k odstranění tetování vaše okolí?

Důvodů, kvůli kterým se lidé svého tetování zbavují, je celá řada. Všeobecná tolerance je v tomto ohledu sice dnes už na poměrně vysoké úrovni, přesto se najde stále hodně lidí, kterým tetování vadí. Zejména starší generace může mít určité výhrady. Nesmíte se divit. V minulosti nebylo takovéto zkrášlování těla v našich končinách příliš obvyklé a lidé si ho spojovali spíše s podsvětím nebo s cirkusovým či uměleckým prostředím. Nešlo zkrátka o nic „normálního“. Situace se sice značně změnila, ale očekávat, že bude výrazně tetovaný člověk bez výhrad přijímán vždy a všude, by nebylo rozumné. Prostě to tak není. Nevěříte? Vážně. Existuje například poměrně dost firem, které mají něco jako svůj „dress code“ neboli předepsaný způsob oblékání. Jeho součástí může být i zákaz viditelného tetování (na krku nebo na obličeji), ale i další „výzdoby“ třeba v podobě piercingu a podobně. Buď se přizpůsobíte, nebo vám nezbude, než se pokusit o kariéru někde jinde.

Chcete se zbavit „hříchů mládí“?

Možná pracujete na takové pozici, na které není tetování žádnou překážkou. A třeba máte jen tolerantního šéfa. Kdo ví? Jestliže však o odstranění tetování skutečně uvažujete, máte pro to jistě dobrý důvod. Podobně jako řada dalších, kteří dospěli ke stejnému závěru jako vy. Jsou za tím potíže se zdravím? Nebo se jen chcete zbavit něčeho nevhodného, co jste si kdysi pořídili z mladické nerozvážnosti? Je to tak? Jde o nějaké „hříchy mládí“? Ať je to jakkoliv, pomoc je poměrně snadná. Moderní estetická medicína váš problém celkem snadno vyřeší. Stačí si jen zvolit optimální metodu a vybrat si kvalitní kliniku nebo nějaký vyhlášený salon krásy, kde vám ochotně pomohou.

Tohle je naštěstí minulost

Než se podíváme na ty nejmodernější postupy, určitě nebude na škodu si připomenout, jakým způsobem se tetování odstraňovalo ještě v nedávné minulosti. Hovoříme sice o dobách minulých, nicméně faktem je, že se někde se zastaralými a dosti bolestivými metodami lze stále ještě setkat. Jde ale spíše o výjimky, protože se celý obor rychle vyvíjí, podobně jako se mění zkrášlovací trendy. O jakých metodách je řeč? Čeho jste díky vědeckému pokroku ušetřeni? Tetování se dříve odstraňovalo následujícími postupy:

Vyříznutí – bylo používáno hlavně v případě menších obrázků nebo drobných nápisů. Nevýhodou byla bolestivost a také vysoká pravděpodobnost vzniku jizvy. Určitě nešlo o nic, co byste chtěli podstoupit!

Výbrus – byl také velmi bolestivý. Šlo jím zlikvidovat i větší tetování a to pomocí speciální frézky. Zcela nezbytná byla dlouhodobá následná péče o ošetřené místo, což se ostatně týká také předchozí metody.

Kryochirurgie – byla sice „pokrokovější“, ale svou dávku bolesti jste si při ní také užili. Ošetřované místo se nejprve zmrazilo a vypálilo kapalným dusíkem. Pak nenásledovalo nic jiného než výbrus, který byl však díky předchozímu zmražení přece jen snesitelnější.

Stále máte na výběr

Přestože jsou některé z metod používaných k odstranění tetování více méně otázkou minulosti a nabídnou vám je už jen ojediněle, stále máte na výběr. Můžete si svou výzdobu jednoduše ponechat. No vážně! Podle nejnovějších výzkumů to má prý i nějaké výhody. Že to nepřichází v úvahu? Už jste definitivně rozhodnuti, že dáte svému tetování vale? Dobře. Volit můžete mezi různými typy laserů nebo můžete podstoupit tzv. metodu IPL. Co se pod tímto označením skrývá? IPL neboli intenzivní pulzní světlo je procedura, kdy je tetování zničeno působením světla o různých vlnových délkách. Bolest je snesitelná, výsledky velmi slušné. Jde vlastně o jakousi alternativu laseru. A v čem spočívá laserová metoda? Paprsky laseru likvidují v kůži pouze nežádoucí barvivo. To je pak mízním systémem přirozeně odplaveno z těla. Je to bezpečné a téměř bezbolestné. Nic lepšího a spolehlivějšího prozatím neexistuje. A jaké druhy laserových přístrojů jsou dnes běžnou součástí vybavení tuzemských klinik a salonů? Setkat se můžete především s těmito typy:

Nd:YAG – jeden z nejmodernějších a nejefektivnějších typů. Jeho výhodou je, že téměř nehrozí vznik bílých míst na kůži.

Alexandritový – o trochu starší typ, nicméně spolehlivý. Setkáte se s ním ještě poměrně často.

Rubínový – na něj narazíte jen výjimečně. Jeho nevýhodou je vyšší riziko zjizvení kůže a vzniku již zmiňovaných „bílých míst“.

Salon krásy nebo klinika estetické medicíny?

O metodách už nyní něco víte. Co dál? Ptáte se, kde váš problém vyřeší nejlépe? Salonů krásy a klinik estetické medicíny je v České republice nepočítaně. Naprostá většina z nich je na vysoké profesionální úrovni. Chcete-li mít úplnou jistotu, že se svěřujete do rukou skutečných odborníků, opatřete si reference. Jistě vám s tím pomohou přátelé a známí a v neposlední řadě je tu také internet, který je plný nejrůznějších recenzí. Není to nic složitého.

Co vás k vašemu rozhodnutí přivedlo? Chcete se tetování zbavit ze zdravotních důvodů nebo vám snad nějaký nevhodný obrázek komplikuje kariéru?