Jdeme na tantra masáže Praha

Erotické zážitky ve mně probudily skrytý potenciál a dokonce jsem se jednoho dne ocitl na Tantra masážích Praha. Ptáte se mne, jak se to stalo? Vlastně tak trochu sám nevím…ale počkejte, vím. Nic se totiž neděje náhodně. Po té, co jsem objevil kouzlo erotických masáží, cítil jsem se skvěle. Jakoby ze mě spadla jakási ztuhlost. Dopřával jsem si ten zážitek každých čtrnáct dní a pokaždé se těšil.

Cítím se sebevědomě a v naprosté pohodě

Nejspíš mne to naladilo do pohody. Bral jsem všechno s větší lehkostí, přitom jsem ale ke svým úkolům přistupoval stejně zodpovědně jako předtím. Nějak jsem si ale mnohem víc věřil. Shledával jsem najednou, že život je příjemný, když si ho člověk umí vychutnat. Zřejmě to bylo vidět i navenek. Jednou jsem se zase asi po dvou měsících vydal na víkend do své rodné vesnice k rodičům a mladší sestře. Měl jsem najednou pocit, že i tady to funguje nějak lépe. Víc si povídáme, čas nám příjemně plyne.

Sestra mne podezírá, že mám ženskou

Rozloučil jsem se s našima a sestra Jitka šla se mnou k autu. „Že ty máš nějakou babu, viď? Nezapírej! Takhle v pohodě jsem tě už dlouho neviděla,“ řekla mi se smíchem. Zasmál jsem se a zavrtěl hlavou: „Ne, žádnou ženskou vážně nemám,“ odpověděl jsem jí. Tehdy to byla ještě pravda, i když už něco viselo ve vzduchu. Nedávno totiž přišla k nám do firmy nová kolegyně. Z Jarky se brzy vyklubala fajn spolehlivá baba, která nezkazí žádnou legraci. Byla mi sympatická a jednou jsem ji pozval na kafe.

Erotické signály, které vysílám, se mi vrací

Začali jsme chozením do kina, na oběd nebo večeři a zakrátko se ocitli i u mne v garsonce. Přemýšlel jsem o tom, jestli moje lehkost a otevřenost, kterou jsem přičítal svým návštěvám erotických masáží – bylo to totiž to jediné, co jsem ve svém životě začal dělat jinak, souvisí i s tím, že jsem si nyní tak překvapivě snadno našel dívku. Došel jsem k názoru, že asi jo. „Když jsi otevřený, v pohodě a vysíláš takové signály do okolí, tak se ti to taky vrátí,“ říkala mi párkrát ségra. Asi má s těmi svými ženskými nápady přece jenom pravdu, přemýšlel jsem. Teď jsem si ale lámal hlavu s tím, jestli o svých návštěvách plných erotiky říct Jarce. Rozhodl jsem se, že by to měla vědět.

Šok. Nejsem jediný chlap, který je v pohodě

Otevřeli jsme si u mne lahev vína a já začal s tím, že bych jí chtěl něco říct. „Jsem jedno velké ucho,“ usmála se Jarka. Po chvíli to ze mne vylezlo. „S tím nemám žádný problém,“ prohlásila Jarka v pohodě. „Myslím, že to chlapům prospívá. Starší brácha taky chodil na erotické masáže a mám dojem, že je od té doby víc v pohodě a našel si super babu,“ dodala. Tím mně dokonale uzemnila. Myslel jsem si, že jsem jediný chlap, na kterého to má takový vliv. Zjistil jsem ale, že se hluboce pletu. Ostatně i v tomto textu najdete důkaz, že tento druh masáží je dnes velice oblíbený. Měl jsem ze svěřování intimností trochu strach, ale nakonec se ukázalo, že naprosto zbytečně. Následovalo potom nádherné milování.

Rozhodně tu nejsme naposledy

„Víš co, mám nápad,“ svěřila se mi Jarka, když jsme pak unavení a spokojení leželi vedle sebe. „Nechtěl bys zkusit tantrickou masáž v páru?“ zeptala se mne. Přikývl jsem. Proč ne, určitě to bude fajn zážitek. Zašli jsme poté do salonu, kam obvykle chodím sám, tentokrát spolu a vyslovili své přání. Zvolili jsme možnost, při které jsme se mohli navzájem na sebe dívat a vnímat jak se tělo toho druhého masírováno. Potvrdilo se nám, co píší tady, a sice že masáž probudí vášeň. Odcházeli jsme nabití energií a bylo nám jasné, že jako dvojice jsme tu sice poprvé, ale rozhodně ne naposledy.