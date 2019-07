Japonské stolování. Dodržujte pravidla

Každá země má svá pravidla, kterých je třeba se řídit. Pravidla se týkají hlavně stolování. I Češi mají několik pravidel stolování, kterými je dobré se řídit a vést. Například že muž odsune ženě židli nebo že jíme se zavřenou pusou. To taky spadá do pravidel stolování. A taková pravidla se týkají i Japonska. Japonské stolování je sice trochu jiné než české, proto si pojďme zmínit několik pravidel, která oceníte vědět třeba v sushi barech nebo sushi restauracích, kam si zajdete na typickou japonskou pochoutku zvanou sushi. Samozřejmě, že pokud si objednáte rozvoz sushi a jídlo dovezou domů, tak není nutné provádět žádný rituál, ale aspoň se nechte inspirovat.

Pravidla japonského stolování jsou opravdu velice odlišná od těch, s nimiž jsme se setkali a které dobře známe. Japonci si na jídle zakládají, proto je pro ně také velice důležité stolování a to, jestli se pravidla stolování dodržují. Podívejme se tedy na několik pravidel, díky kterým si neutrhneme ostudu v žádném japonském podniku.

Mokrý ručník je na ruce

Pokud zajdete do nějakého japonského podniku, můžete se setkat s tím, že vám bude nabídnut mokrý ručník. Mokrý ručník je však určen jen pro utření rukou, neutírejte si s ním obličej ani krk. Po očištění rukou se ručník jen překlopí a odloží stranou, zaměstnanci podniku si posléze ručník vezmou.

Nikdy nepijte sami

Japonské restaurace jsou také typické tím, že se v nich pije, a to opravdu hodně. Člověk si však musí dát pozor na to, aby nepil sám. Vždycky musíte počkat na někoho, kdo bude pít také. Obecně se dokonce čeká i na to, až se naplní všechny sklenice příslušným pitím.

Pozor na stavění hůlek

Pokud jíte v japonské restauraci hůlkami, dejte si pozor na to, abyste je nestavěli vzhůru. Zapíchnuté hůlky jsou však v japonských podnicích naprosté tabu, proto si na to dejte pozor. Pro Japonce je to symbol pohřbu, přesně při pohřbech jsou hůlky v misce zapíchnuté vzhůru a miska je umístěna před rakví zesnulého.