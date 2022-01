Jaké jsou oblíbené filmy na Voyo?

Streamovací platforma Voyo, kterou má na svých bedrech nejmenovaná česká televizní stanice, se v posledních měsících těší velkému zájmu. Stále více fanoušků si nachází cestu právě sem, a to především proto, že se nabízí filmové snímky v češtině. A to jiné streamovací platformy nenabízí, což je, bohužel (či bohudík pro Voyo), stojí aktivní uživatele. Pojďme se podívat na oblíbené filmy, které Voyo předplatné nabízí.

Zlo s lidskou tváří

Vidět Zacka Efrona v trochu jiné pozici, než v pozici středoškolského zpěváka je příjemným zpestřením. Od dob High School Musical totiž uběhla už spousta let. Nyní lidi baví hlavně ve filmu o sériovém vrahovi Tedovi Bundy, kterému za dobu svého „řádění” příliš mnoho neprokázali.

Zlo s lidskou tváří je skvělou ukázkou toho, že člověk nikdy neví, s kým má tu čest a koho potká. A hlavně se nikdy neví, kdo se za lidskou podobou ukrývá.

Warrior

Jste fanoušky spíše trochu akčnějších, dramatičtějších snímků, které jsou například ze zápasnického prostředí? Obecně toto prostředí je velkým hitem posledních let, a to hlavně proto, že se box či MMA obecně dostávají jako sporty do popředí. Svou volnou chvilku ale můžete strávit sledováním filmu Warrior, který právě ze zápasnického ringu pochází.

Film pojednává hlavně o boji, který svádí k nejvyšší finanční odměně v historii celého MMA. Navíc ve filmu dominuje Tom Hardy, a kdo ho nemá rád, že ano?

Kladivo na čarodějnice

Voyo cena není příliš vysoká, přesto nabízí naprosto skvělé snímky. A jedním z nich je i stará česká klasika, která však je stále dobrá, a to i pohledem moderního diváka. Na mysli máme Kladivo na čarodějnice, za kterým stojí legendární Otakar Vávra. Vychází se z dochovaných soudních zápisů čarodějnických procesů