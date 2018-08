Jak zvládnout výběr obuvi v internetových obchodech

Sháníte nové boty tradičně v kamenných obchodech? Možná budete mít šťastný den a povede se vám je koupit hned v prvním obchodě. Jenže většinou to dopadá opačně, několik hodin se potulujete od jednoho prodejce ke druhému a nenajdete vysněný model.

Slevy lákají každého

Slevové akce se objevují stále častěji. Vzhledem k tomu, že dobrých bot není nikdy dost, stačí okouknout bankovní konto a vyrazit na lov. Ano, doslova jde o lovení těch nejlepších kousků. Posledních modelů nenajdete už mnoho, navíc zrovna ve vašem čísle. Stane se, promarníte půl dne obcházením regálů a domů se vracíte s nepořízenou. Další řešení nabízí eshopy, kde si pohodlně prohlédnete celou nabídku a okamžitě zjistíte, zda mají k dispozici vaše číslo. Určitě se neochudíte o výhodné cenové nabídky, hojně se využívají kupony online. Na celý váš nákup získáte jednoduše několik procent slevy, anebo konkrétní sumu, která se vám odečte z celkové částky. Kuponyonline.cz disponují již desítkami možností uplatnění.

Kvalita za skvělé ceny

Nechybí ani na eObuv, kde si doslova můžete nakoupit stovky nejrůznějších značek. K výhodám patří i velmi brzký odvoz až k vám domů. Během nákupu si ověřte rozměry od výrobců, to vám hodně napoví. I když vše dobře prozkoumáte, stane se, že vám nepadnou podle představ. V těchto případech je snadno vrátíte v prodloužené lhůtě třiceti dní. Využijete tu i slevové kupony při nákupu nad určenou částku, na jakou se snadno dostanete i při koupi jednoho páru bot.

Pravidelně probíhají také slevy na Casnaboty.cz se širokou nabídkou dětské, dámské a pánské obuvi. Čekají na vás zajímavé cenové hity, ať už zatoužíte po balerínách, teniskách, kozačkách, lodičkách nebo polobotkách. Pomohou vám i články, jak vybrat vhodnou velikost, kde se konkrétně seznámíte s měřením nabízených výrobků. Před nákupem si raději změřte délku své nohy pomocí listu papíru. Rovněž dobře poslouží změření vložky u již vámi zakoupených bot. Pochopitelně zvolte podobné, jaké plánujete pořídit, abyste neporovnávali sněhule a lodičky.

Jak se starat o boty

Nakupování bot znamená mít doma více párů z různých materiálů. Vždyť každý potřebuje nějaké do města, na ples, do zaměstnání, do přírody nebo na sport. K nevýhodám patří, že žádné nevydrží stále čisté a nevyhnete se pravidelnému vylepšování jejich vzhledu. Péče o boty se odvíjí především podle toho, z čeho byly vyrobeny. Kožená obuv vyniká dlouhou životností, ale vyžaduje také náročné udržování. U nebroušené kůže pravidelně krémujte vhodnými přípravky. Nezapomeňte na dostatečnou impregnaci. Na syntetické kousky postačí vlhký hadřík a produkty určené na syntetiku. Semišové botky vám ošetří příslušné spreje. Pokud zrovna nevlastníte lepenou obuv z textilu, jednoduše ji hoďte do pračky.