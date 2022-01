Jak na přihlášení na úřad práce nejen kvůli rekvalifikaci

Ke konci roku ukončuje řada lidí pracovní poměr. Na úřad práce se musíme nahlásit nejpozději do 30 dnů, optimálně však do 3 dnů, od kdy zůstaneme bez práce. Proč se na úřad práce přihlásit a jak na to?

Pokud zůstaneme bez práce, začne za nás úřad práce platit zdravotní pojištění a při splnění určitých podmínek máme rovněž nárok na získání podpory v nezaměstnanosti. Úřad též pomáhá s hledáním nového zaměstnání. Dalším důvodem je získat zdarma nárok na rekvalifikační kurzy. Na ty na rok 2022 se již dá přihlásit.

Na úřad práce se však nemusíme hlásit jenom v případě ztráty zaměstnání. Stejná práva a povinnosti máme, pokud ukončíme či přerušíme podnikání na živnostenský list, v případě skončení studia střední či vysoké školy, a rovněž když si hledáme práci po rodičovské dovolené.

Kam na úřad práce?

Řada lidí neví, na jaký úřad práce se přihlásit. První kontakt je nutné udělat vždy v místě trvalého bydliště. Pak už si ale lze domluvit návštěvy na jakémkoliv jiném úřadu práce.

Co si vzít s sebou na úřad práce?

Občanský průkaz nestačí. Úřad po vás bude chtít rovněž výpověď z práce, případně ukončení dohody. Přinést je nutné evidenční list důchodového pojištění, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného příjmu.

Pokud jste přerušili, nebo ukončili svoji živnost, nutný je občanský průkaz, potvrzení o přerušení či ukončení živnosti, potvrzení o době účasti na vyměřovacím základu pro sociální pojištění a potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění.

Jestliže ukončujete péči o osobu blízkou, III. invalidní stupeň, případně vám končí rodičovská dovolená, nutný je občanský průkaz a potvrzení o ukončené náhradní době.

TIP: Podívejte se, jak na přihlášení na úřad práce podrobně.

Na úřad práce se oplatí jít pro rekvalifikaci zdarma

Úřad práce můžete požádat rovněž o rekvalifikaci zdarma. Dokonce nejen v případě, když jste nezaměstnaní. Stačí, že se registrujete jako žadatel o zprostředkování zaměstnání. Při splnění podmínek vám může úřad práce uhradit rekvalifikaci v plné výši.