Hraní her v době pandemie? Možná jediný sociální kontakt s vrstevníky

Řada rodičů poukazuje na to, že kvůli pandemii koronaviru začaly jejich děti trávit mnohem více času u počítače. Mnoho z nás dospělých má kvůli tomu dokonce tendence propadat zoufalství. Už už totiž vidíme, jak našim ratolestem chybí pohyb, přibývají kila, a predikujeme, jak právě u nich vznikne závislost na počítači. Nezapomínejme ale na to, že naše děti si tuto dobu nevybraly. A stejně jako my, i ony jsou sledem událostí zasaženy. Ano, u počítačů a v online světě obecně, tráví v časech pandemie mnohonásobně více času.

Co by ale mohlo každého z nás uklidnit, jsou slova dětských psychologů. Ti převážně poukazují na to, že hraní her nepřináší jen negativa. Může naopak i velmi pomoci k psychické pohodě. Může dětem totiž alespoň v této formě umožnit komunikaci s vrstevníky a tím jim navrátit pocit svobody. To, zda za počítačem budou tloustnout na úkor aktivního pohybu, pak nezáleží na nikom jiném než na nás, rodičích. My jsme ti, kdo by měl dětem suplovat zájmové kroužky. Pokud nemají přístup ke sportu a ke kamarádům, je na nás, abychom je zabavili – pokud možno, aktivně. Vymysleme nějakou aktivitu v přírodě, zajímavou procházku, vezměme s sebou míč, boby, povídejme si s dětmi během procházení. Podvečerní hraní hry pak mohou mít za odměnu – jako svoji chvilku, kterou jim s dávkou pochopení dopřejeme.

Video hry vás udrží v kontaktu

Odborníci se shodují, že v době, která není jednoduchá, umí videohry a chat po síti dětem nahradit sociální kontakt. Ten, jak je známo, v dnešních dnech chybí snad každému. Rodičům se proto nedoporučuje počítač dětem zakazovat nebo je v hraní omezovat. Ať se vám to totiž líbí nebo ne, může čas strávený na internetu dětem pomoci překlenout dny, které jsou pro ně silně psychicky náročné. Stejně tak psychologové upozorňují na fakt, že právě hraní her a čas strávený na síti může vést k vytvoření a fixování zdravých návyků. Dává totiž rodičům prostor nastavovat pravidla a učit děti kompromisům. Ano, zahraj si s kamarády, ale nejdříve si udělej domácí úkoly. Nebo: „Ano, můžeš hrát, ale za hodinku se oblékneš a půjdeme se projít ven“.

Vyberte dětem kvalitní počítač, který jim vydrží

