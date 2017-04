Hledejte dětská hřiště pomocí chytré aplikace

Máte malé děti a vždy, když jste s nimi někde venku, tápete, kde hledat vhodné dětské hřiště? Nemusí to být až tak úplně snadné. Na běžných mapách v mobilním telefonu nebo na internetu je nenajdete a práce s vyhledávači je často zdlouhavá a uživatelsky nepohodlná. A tak to může skončit tím, že se vydáte na místo, které znáte, i když je třeba velmi daleko. Je to i váš případ?

Pokud ano, představíme vám jednoduchou aplikaci, která si s tímto problémem skvěle poradila a přinesla všem rodičům užitečného pomocníka. O tom, že se jedná o kvalitní, využívanou a nápomocnou aplikaci, svědčí také fakt, že byla nominovaná do soutěže aplikace roku v rámci hlasování, kterou pořádá společnost Internet Info. Hlasovat v ní můžete i vy.

Mobilní aplikace Ven každý den

Pokud povolíte možnost použití GPS, jedinečná aplikace Ven každý den vám neprodleně najde všechna dětská hřiště v okolí. Nechybí u nich detailní popis, který zahrnuje povrch hřiště i dětské vybavení. Součástí je také hodnocení těch, kteří hřiště navštívili, což je velmi žádaná informace. Zároveň i vy, pokud na hřišti se svými dětmi trávíte čas, můžete prostor ohodnotit. U většiny položek nechybí ani fotogalerie, do které můžete osobně svým snímkem přispět.

Systém navíc dovoluje vyhledávání pomocí vámi zadaných parametrů. Pokud vaše děti například nevlezou na hřiště, kde není klouzačka, zadejte toto slovo do vyhledávání a objeví se vám jen ta hřiště, kde toto vybavení je.

Internetová stránka www.venkazdyden.cz

Aplikace Ven každý den je přidružená ke stejnojmenné internetové stránce. Navštivte ji a ihned získejte informace o všech hřištích v České republice. Najdete jich zde přibližně 2500 a vyhledávat je můžete podle regionů. Jednoduše čtěte a přidávejte komentáře a nezapomeňte fotit. Umístěné fotografie od uživatelů také o místě hodně napoví.