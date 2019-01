Hledáte zajímavou práci? Zkuste reality!

Stále více lidé přiznává, že jim nevyhovuje monotónní zaměstnání, kde dělají každý den tu stejnou práci, nevidí za sebou pořádné výsledky a práce je po nějaké době již ničím nedokáže překvapit. To je také jeden z hlavních důvodů, proč Češi hledají nová pracovní místa slibující trošku adrenalinu a odlišnosti. Toužíte-li po změně, jste asertivní a vaším snem jsou každý den nové výzvy, vyzkoušejte práci v realitách. Není sice pro každého, ovšem kdo rád mluví, obchoduje a umí naslouchat lidem, objeví práci snů!

Jaký je plat realitního makléře?

Pro změnu zaměstnání ale může být více důvodů. Ten stěžejní bývá nízký plat. Práce v realitách slibuje komplexní zaučení a férový systém odměňování, zkušený realiťák si ale přijde na velmi slušné peníze a provize za zprostředkované služby. A vůbec nezáleží, zda to bude sjednání pronájmu domu, prodeje chalupy či výměny bytu. Plat realitního makléře tedy zásadně ovlivňuje samotný pracovník, záleží pouze na něm, kolik energie a úsilí věnuje svému obchodu. Například realitní kanceláře RE/MAX Anděl, která do svých řad hledá nové nadšence, nabízí práce realitního makléře třeba maminkám na mateřské dovolené, pro něž je to parádní přivýdělek bokem. Nezáleží tedy na vašem vzdělání či titulech. Tady jde hlavně o chuť a ochotu učit se novým věcem, díky nimž získáte lukrativní nabídky a atraktivní klientelu. Správný realiťák totiž nesedí pouze v kanceláři, vystupuje jako finanční či právní poradce, terénní pracovník sledující trh s nemovitostmi a psycholog či asistent, jehož hlavním posláním je uspokojit potřeby klientů. Pouze sebevědomý a naslouchavý člověk dokáže vyřešit mnohdy existenční otázky klientů a zároveň jim zajistit takové místo pro život, po němž doopravdy touží.

Jak se stát makléřem?

Pokud stále nevíte, jak se stát realitním makléřem, obraťte se na stabilní společnost s letitou tradicí na českém trhu. Jak jsme již avizovali, společnost RE/MAX Anděl právě teď nabízí nové možnosti pro budoucí makléřské špičky. Slibuje kvalitní zaškolení a seznámení s primárními principy tohoto zaměstnání. Máte-li pocit, že je realitní makléř práce právě pro vás, neváhejte si práci vyzkoušet a objevit v sobě obchodní talent.