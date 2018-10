Získejte dotaci s programem Nová zelená úsporám

Připadá vám, že normální člověk si sotva může myslet na štědré dotace sloužící k vylepšení bydlení? Zkuste to! Ministerstvo životního prostředí obnovilo a pozměnilo název programu Zelená úsporám. Zároveň se během času výrazně vylepšily podmínky pro žadatele.

Žádosti o dotace na rekonstrukce jsou v plném proudu

Všude se podporuje úspora energií. Nejde jenom o vydání menšího obnosu financí, ale hlavně se zohledňuje dopad na životní prostředí. Šetrnější zacházení s přírodou se určitě projeví v kvalitnějším životě pro další generace. Jen si vezměte stará kamna na tuhá paliva, která zajišťují teplo pro celý dům. Nepříjemný kouř a spotřeba neobnovitelných zdrojů nepomohou ničemu dobrému. Nová zelená úsporám významně podporuje v rámci svého programu výměny za modernější a ekologičtější systémy vytápění. Konkrétně jde o plynový kondenzační kotel, krb a kamna na biomasu, tepelné čerpadlo. Modernizace vytápění se obstará změnou neekologického zdroje tepla za hospodárnější. Podporují se však i solární termické systémy pro ohřev vody, fotovoltaická elektrárna nebo instalace automatického větracího systému. O dotace nepřijdou ani jiné druhy rekonstrukcí: výměna oken, zelená střecha, venkovní stínicí technika, zateplení střechy, podlahy a mnohé jiné činnosti spojené s kvalitnější formou bydlení.

Jak požádat o podporu v dotačním programu

Nová zelená úsporám poskytuje žadatelům až deset milionů korun. Ovšem musí se splnit stanovené podmínky. Dokumenty se odevzdávají v elektronické formě až do roku 2021, lze to provést kdykoliv během této doby. Pro zařazení do programu se nevyhnete doložení odborného posudku zpracovaném projektantem či energetickým specialistou. Společně s ním se vyplní a podepíše krycí list technických parametrů pro určitou oblast podpory. Vyžaduje se také soupis faktur za provedené práce a pokladní doklady či výpis z bankovního účtu.

