Zásuvka – místo, odkud se bere energie

Také se vám už stalo, že váš telefon potřeboval dobít baterii, ale vy jste nemohli najít žádnou volnou zásuvku, kam by se dal upíchnout kabel? Stojíte před otázkou rekonstrukce a zvažujete, kolik zásuvek bude potřeba? Máte v kuchyni zapojenou mikrovlnnou troubu, topinkovač a najednou nemáte kam zapnout fritézu pro přípravu oběda? Pokud jste si odpověděli alespoň jednou ano, čtete správně. Výrobci vyslyšeli přání zákazníků a připravili zajímavý sortiment zásuvek s pohodlným použitím i elegantním řešením zejména tam, kde se nechcete obtěžovat se zbytečnou kabeláží.

Zpříjemněte si práci za stolem

U počítače tráví většina z nás spoustu času a kromě zapojeného nabíjecího kabelu pro notebook či síťového kabelu počítače potřebuje nějak upíchnout též monitor, lampu, tiskárnu a často i další vybavení. Velmi praktické jsou například výklopné zásuvky do stolu vhodné pro zasedací místnosti použití u vás doma. Zásuvky se instalují přímo do stolu, takže tvoří jeho nedílnou součást, nijak nevyčnívají ani neubírají drahocenný prostor na stole. Pracovat s nimi je jednoduché, pohodlné a zejména elegantní. Řešení v jednoduchých barvách ocení i nároční podnikatelé. Některé typy zásuvek v sobě navíc kromě přívodu elektřiny kombinují USB koncovky pro rychlé dobíjení chytrých telefonů. Zásuvka do stolu může být rovněž výsuvného charakteru, což se často využívá v pracovních deskách kuchyní nebo dílnách. Designový prvek oživí stůl a umožní vám připojení veškerého vybavení. Na vás je pak vybrat variantu s počtem zásuvek a barevné zpracování. Do psacích stolů se instalují stejně tak zapuštěné zásuvky, jež posouvají práci u počítače zcela novým směrem.

Výrobci sází na komfort při užívání

Praktické využití, jednoduchá obsluha a elegance – to jsou tři klíčové aspekty při výrobě zásuvek nejnovějších typů. Výrobci neustále hledají řešení, jak vám usnadnit práci za stolem a navrhují špičkové zásuvkové díly, jejichž instalace i využití ocení všichni členové rodiny či zaměstnanci ve své kanceláři. Nikdy nebylo jednodušší být na poradě a mít připojený notebook a současně nabíjet svůj telefon.