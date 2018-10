Základ zdravého spánku je kvalitní polštář

Kam se nejraději uchylujete po prohýřené noci nebo po dlouhém a náročném cestování? Po čem nejvíce toužíte, vracíte-li se domů po takzvané povinné rodinné návštěvě, kde jsou stále nervy na pochodu? Většina lidí odpoví, že tím místem, kam se nejvíce těší, je vana plná teplé vody nebo postel. A my se tomu vůbec nedivíme. Právě ve vaně a v posteli si každý z nás může udělat to největší pohodlí. Zachumlat se do peřiny nebo do voňavé pěny, to je prostě balzám na duši.

Zatímco na vaně kromě velikosti, teploty vody a té správné vůně není v podstatě co řešit, u té ložnice je to přeci jenom trochu komplikovanější. Je velmi důležité, jak kvalitní máte postel, matraci, polštář a peřinu. Možná sami víte, že po čase komfort už není takový jako dřív a ani ten váš odpočinek už není tak kvalitní. Pokud jste takovou změnu zaregistrovali, neváhejte ani chvíli a investujte do nového vybavení.

Žádné zboží není věčné a to platí i u ložního prádla, peřin, polštářů a matrací. Čas letí rychle a možná si ani neuvědomujete, že už to je pěkná řádka let, co jste si polštář a povlečení vlastně naposledy kupovali. Nemusíte utratit spoustu peněz, stačí jen vybrat to podstatné, díky čemu se vám opět bude krásně usínat a relaxovat tam, kde to máte nejradši.

Špatně se vám spí? Zvažte nákup nového polštáře

Často se v noci v posteli převalujete, probouzíte se, máte slabý spánek a ráno se probudíte s bolestí za krkem a navíc vůbec nejste odpočatí? Pravděpodobně nemáte zcela vhodné polštáře. Na první pohled to poznáte tak, že absolutně ztratily svůj původní tvar. Výplň není kompaktní a polštář je plochý? To je první známka toho, že chyba tkví právě v něm. Na druhou stranu ani příliš pevný polštář se spoustou výplně, která je navíc tvrdá, není to pravé ořechové. Polštářů je několik typů a my vám pomůžeme vybrat si ten správný, který se bude hodit právě vám.

Řekněte STOP bakteriím!

Na trhu existují speciální antibakteriální polštáře, které díky látkám v nich obsažených zamezují množení bakterií. Takové druhy polštářů jsou vhodné pro lidi citlivé a samozřejmě pro alergiky. Můžete si pořídit také zdravotní polštáře, které jsou přizpůsobené k praní při vysokých teplotách. Dají se prát ve vodě o teplotě 95 °C a sušit při 120 °C.

Dáte přednost vlně nebo peří?

Péřové polštáře jsou velmi pohodlné. Dodávají pevnou oporu pro hlavu, díky čemuž se ráno nebudete cítit „rozlámaní“. Jejich náplní je především kvalitní jemné husí peří a bez problémů na nich mohou spát ti, kteří jsou alergičtí na domácí prach.

Spánek bez teplotních výkyvů vám zaručí vlněné polštáře, jejichž náplní je 100% vlna. Vynikají skvělými termoregulačními vlastnostmi a jsou také vhodné pro alergiky.

Nenechte si kazit odpočinek a užívejte si svůj spánek dosyta!