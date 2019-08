Zajistěte svůj sklep vhodnými dveřmi

O tom, že jsou čeští zloději rafinovaní, se všeobecně ví. Stále nachází nové způsoby, jak vypáčit dveře, okna a dostat se také třeba do bytů ve vyšších podlažích. Nově se snaží do rodinných domů, chat a garáží dostat přes sklepní prostory, sklepy v bytových domech pro ně bývají jen třešnička na dortu. Ty jsou totiž často nejméně zabezpečené a zloději této slabiny velmi aktivně zneužívají. Proto nezapomeňte chránit svůj majetek komplexně a myslete na každý detail!

Jaké dveře do sklepa jsou nejvhodnější?

Sháníte-li nové a vysoce kvalitní sklepní dveře, vsaďte na speciální bezpečnostní dveře vyvinuté na bázi předchozích modelů bytových dveří, ale s přesnými specifikacemi pro potřeby sklepa. To znamená, že jsou dveře do sklepa certifikované v 3. bezpečnostní třídě a dají se jednoduše namontovat do původní kovové zárubně. Tím pádem je snadno otevíráte podle původních možností dovnitř i ven, aniž by byla narušena bezpečnostní třída. Povrch dveří je tvořen pozinkovanou vrstvou včetně lišt. Tím se výrazně zvyšuje odolnost a potvrzuje funkčnost dveří. Pro své nové plechové dveře do sklepa si můžete vybrat i příslušenství v podobě kování a bezpečnostních vložek pro zámky. Nové dveře do sklepa odradí zloděje a vy se konečně vyspíte bez obav i během dovolené mimo domov.

Jednoduché řešení a zároveň vkusné dveře

Zcela nové bezpečnostní sklepní dveře z dílny českého výrobce, jež se na trhu pyšní více než třicetiletou zkušeností, vám učarují jednoduchostí a vysokým standardem. Vsadíte-li na české dveře, máte jistotu poradenství a konzultace zdarma a také skutečnosti, že výsledná cena za dveře zahrnuje kromě doplňkového vybavení též montáž. Lídr v oblasti dveří nabízí mimo jiné záruční a pozáruční servis a prakticky nonstop zámečnickou pohotovost. Buďte chytří a vybírejte kvalitu za dostupnou cenu. Uvidíte, že atraktivní nabídka nejen designu dveří, ale též cen dveří s certifikáty, bude zkrátka neodolatelná!