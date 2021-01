Vylepšete své bydlení díky dveřím. Nezapomeňte ani na dveřní kování

Řada bytů projde poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, ale na dveře nezbydou prostředky. Jejich výměna není ve větším bytě či v rodinném domě vůbec levnou záležitostí. Rozhodně je však nutnou, pokud chceme, aby naše bydlení vypadalo více k světu či dokonce bylo funkčnější. Jak na to?

Zkuste dveře zrestaurovat

Staré a historické byty mohou mít dveře velice povedené a rozhodně není tím správným řešením je měnit. Často může jít o na dnešní dobu nestandardně vysoké a široké dveře. I tady však můžeme přistoupit k vylepšením. Dveře lze obrousit, natřít novým nátěrem a dopřát jim nové kování. Nemusíme se dokonce ani podřizovat době minulé a snažit se hledat historizující kopii původního. Mnohdy nemáme ani vzor, protože se často stává, že kování již dveře nemají původní. Moderní interiérový design naopak rád využívá kombinaci starého s novým. Možná budete překvapeni, jak těmto dveřím budou slušet hypermoderní kliky na dveře. Jejích minimalistický design je velice často lepší řešení než různé rustikální tvary. Ty se hodí na chalupy, pokud se přece jenom rozhodnete zůstat u tradice a třeba staré kovaní doplnit o podobné prvky – například o kované kliky, panty či závěsy.

I panelákové dveře jde zrestaurovat. Stačí nový nátěr, plastové lišty prosklení vyměnit za dřevěné, případně vsadit na zajímavější skleněné výplně. Pak už pouze vyměňte dveřní kování. To dá finální vzhled vašim dveřím. Nezapomeňte ani na zárubně. Lze je natřít, o něco větší investicí je obložková zárubeň.

Moderní dveřní kování vám však umožní i různá vylepšení vašich dveří i celého bydlení

Na dveře lze osadit kliku s integrovaným WC klíčem. Je praktická na toaletu i WC. Další vychytávkou je větrací mřížka. Ta pomáhá s odvětráváním koupelen i šaten. Na její osazení bychom měli myslet při nákupu nových dveří, ale rovněž při restaurování původních, kde chyběla. Nemusí být jen z plastu. Stylově vypadají mřížky z masivního dřeva, hypermoderními jsou ty z eloxovaného hliníku v několika barevných provedeních. Větrací mřížky pomáhají snižovat vlhkost v místnostech a přirozeně větrat.

Vyplatí se dveře restaurovat?

Náklady na restaurování starých dveří i cenu pořízení nových si není problém sečíst. Nezapomeňte, že v ceně nových dveří obvykle není dveřní kování. Jeho cenu je nutné k ceně dveří připočíst. Při rekonstrukci a restaurování dveří zas překvapí, jak významnou položku může v ceně restaurování tvořit kvalitnější nátěrová barva. Nákup nového dveřního kování vás čeká v obou případech.

Jak si vybrat kliky na dveře

Pokud kupujeme kliky na dveře, setkáme se s dvěma základními typy kování: se štítovým kováním a s rozetovým kováním. U štítového kování se nachází klika i část pro zasunutí klíče na jednom spojeném štítku. Rozetové kování má část pro kliku a klíčovou část oddělenou. Vyměnit jen tak, bez opravy nátěru dveří, štítové kování za rozetové, nemusí být možné. Umístění předchozího kování bude pravděpodobně poznat, třeba kvůli vybledlému odstínu dveří. Jestliže nechcete dělat nový nátěr, vybrat musíte vždy kování ve tvaru a velikosti větší, než bylo původní.

Nezapomeňte na zajištění vchodových dveří

U vchodových dveří do bytu či do rodinného domu nám nejde jen o design, ale i o jejich bezpečí. Standardem je dnes dělat vchodové dveře jako bezpečnostní, a to ve třídě 3 ev. 4. Ve stejné (nebo vyšší) bezpečnostní třídě potřebujeme rovněž bezpečnostní kování.To musí splňovat potřebné normy, mít příslušné atesty i certifikaci. Ty zajišťují veškeré vlastnosti proti překonání. Řadu pachatelů od pokusu o loupež odradí už samotný fakt, že máte bezpečnostní dveře s bezpečnostním kováním. K jeho překonání by potřeboval zloděj příliš mnoho času, zkušenosti i hlučné profesionální elektrické nářadí.

Nezapomeňte, že bezpečnostní dveře a bezpečnostní kování patří též do různých sklepních a skladovacích prostor. Nevzdávejte to ani u rodinných domů, kde má zloděj možnost vniknout do objektu více cestami. Bezpečnostní dveře a kování zajistěte i na zadním vchodě. Nezapomeňte zabezpečit garážová vrata. Proti vstupu okny poslouží různá čidla či vnitřní alarmy.

Zcela nové možnosti dávají bydlení posuvné dveře

Pokud stavíte, případně rekonstruujete, uvažujte o posuvných dveřích hned při plánování. Jsou totiž pro interiér skutečným přínosem. Byt dělají více bezbariérovým, umožňují využívat i jinak „mrtvé“ kouty bytu, které jsou jako zádveří křídlových dveří nepoužitelné. Posuvné dveře zvětšují obytný prostor bez velkých investic, bez stěhování i přístaveb.

Posuvné dveře lze řešit jako dveře posuvné po zdi či do zdi

První řešení je spíše kompromis. Ty správné benefity vám nabídne pouzdro pro posuvné dveře, které umožní otevírání dveří skrytě do zdi. Pouzdro lze řešit i v rámci sádrokartonové příčky. Toto nejvyužívanější řešení bývá označování jako SDK. Posuvné dveře se nabízí pro klasické jednokřídlé, ale i klasické či velké dvoukřídlé dveře.

Chcete posuvné dveře, ale děsíte se stavebních úprav? Posuvné dveře pro SDK se montují snadno i v bytech, kde neplánujeme kompletní či rozsáhlejší rekonstrukci. Předsazená příčka ze sádrokartonu není náročná na prostor. Staví se navíc suchými stavebními postupy. Ve většině interiérů proto není problém přejít z běžných křídlových interiérových dveří na dveře posuvné.

Kde nám posuvné dveře nabídnout nejvíce svých předností?

V případě, že nám doma chybí prostor, často pro home office, prostor pro kreativní koutek, ale i místo pro různé komody a police, mohou být právě posuvné dveře ideálním řešením. Dovedou nabídnout velkolepou změnu při vchodu z předsíně do obývacího pokoje, či praktické otevření a současně uzavření prostoru mezi kuchyní a obývákem. Umí též zvětšit prostor i pokud jde o toaletu, kde mnohdy doslova zápasíme s každým milimetrem. Pro malý prostor jsou téměř vždy spásou.