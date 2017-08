Vybíráme dveře, jakým dáte přednost?

Bydlení netvoří pouze komfortní vybavení a dokonalá souhra barev. Jeho nedílnou součástí jsou též stavební prvky, dveří a oken nevyjímaje. Stojíte-li před volbou nových vchodových dveří, sledujte aktuální trendy a inspirujte se. Hliníkové vchodové dveře jsou naprostý hit a stále častěji je volí majitelé rodinných domů. Elegantní spojení špičkového materiálu a nadčasovosti dělá z těchto typů dveří symbol luxusu a pohodlného bydlení.

Dejte přednost kvalitě a zpracování

Výhody hliníkových vchodových dveří jsou nesporné, a podíváte-li se na srovnání s běžně dostupnými plastovými modely, uvidíte na první pohled zásadní rozdíly. Hliník je materiál budoucnosti, jak se o něm vyjadřují sami stavitelé a designéři, kteří s ním pracují a formují ho do elegantní podoby. Takové vchodové dveře si vás získají díky své odolnosti, barevné stálost, snadnou údržbou i vysokou životností. Kromě toho si sami vyberete odstín, který dokonale doplňuje vaše okna, a chcete-li svému zádveří zajistit potřebné světlo, skleněným panelem jej jednoduše a zároveň vkusně prosvětlíte. Různé typy výplní se liší, záleží pouze na vaší fantazii. Vybírat můžete z plastových výplní, nabízí se též hliníkové nebo dveřní výplně vhodné rovněž pro plastové dveře. Stejně tak najdete v nabídce dvojsklo a trojsklo pro vaši bezpečnost. Moderní hliníkové dveře se vyznačují vynikajícími vlastnostmi, jako je izolace od hluku i úniku tepla.

Moderní domov s ohledem na komfort

Nejen vchodové dveře se starají o vaše zajištění a fungují jako bezpečnostní prvek před nechtěnými hosty – zloději. Pečlivý výběr dveří na terasu a do zahrady by měl kombinovat vaše požadavky na kvalitu a zároveň zabezpečení bydlení. Jestliže vás zaujal bezbariérový práh, investujte do hliníkových dveří, které se dají instalovat bez zbytečných přechodů v místnostech. Na první pohled robustní konstrukce dveří je přitom snadno ovladatelná a lehká a disponuje mnoha bezpečnostními prvky, jež si zamilujete.