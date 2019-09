Výběr ideální stínící techniky

Dostatek světla je důležitý pro lidské zdraví, ale nic se nemá přehánět. Nastanou situace, kdy příliš mnoho přirozeného osvětlení vadí. Pochopitelně to vše hodně závisí na ročním období, v létě budete zastínění řešit mnohem více, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění pracovní činnosti.

Přírodní materiály v interiéru

Stínící technika v oknech se postará o ochranu proti slunečnímu teplu a světlu. Nejčastěji se lidé rozhodují mezi roletami a žaluziemi v několika variantách. Při výběru záleží na několika faktorech, například na době životnosti, na jednoduchosti údržby, na konstrukci, ceně, ale také na vzhledu. K dispozici je mnoho dekorů a barev, což dává možnost si vybrat to, co je vašemu srdci nejbližší. Moderní bydlení se stále častěji pojí s přírodními materiály. Bambusové rolety zajistí perfektní ozdobení oken, pergol, balkónů a jiných prostorů. Díky bambusu se do místností dostane jen minimální množství slunečních paprsků, což navodí zajímavou a příjemnou atmosféru. Vybírat lze z mnoha velikostí a barev. Hodí se vám více hnědá, žlutá, přírodní nebo snad višňová roleta? Nezapomeňte ani na háčky pro bezinvazivní uchycení, které vám hodně pomohou.

Strážci vašeho soukromí

Každý se snaží chránit své soukromí, protože mít pocit, že vás kdokoliv může sledovat zvenku, není zrovna mnohým moc příjemný. Právě rolety dovedou stoprocentně zastínit vaše prostory. K dalším jejich přednostem náleží o dost lepší tepelně izolační vlastnosti v porovnání se žaluziemi. Jestliže vám vadí přílišný hluk, také se postarají o jeho výrazný útlum. Přejete si zvýšit ochranu před vniknutím neznámých osob do budovy? Zaměřte se na montáž venkovních variant, a to na okenní rámy, na fasádu nebo přímo do okenního otvoru.

Žaluzie pro přesné regulování stínění

Žaluzie se od rolet odlišují, ale rovněž mají svá pozitiva. Uděláte z nich velice pěkný estetický prvek na fasádě. Dále si sami jednoduše a přesně regulujete, kolik chcete uvnitř světla. Míru zastínění můžete měnit kdykoliv se vám zachce.

Nejprve záleží na tom, jestli si budete přát vertikální nebo horizontální provedení lamel. Kromě sklonu se od sebe různí šířkou. Žaluzie se vyrábějí z různých materiálů, kdy pak vznikají měkké a tvrdé druhy. Nejčastěji se pořizují dřevěné, látkové, hliníkové a bambusové. Snažte se zohlednit výběr materiálu podle toho, kam je umístíte, protože některé se rychle poškodí v nevyhovujícím prostředí. Příkladem mohou být vlhké koupelny, chodby apod. Dávejte pozor i na délku šňůrky k ovládání. Delší velikosti by se mohly stát nebezpečnými, když ve vašem domě bydlí neposedná zvířata a zvídavé děti. U žaluzií se nevyhnete pravidelné údržbě, jelikož se na nich objevuje dost často špína a prach. Tvrdší materiály se mnohem lépe udržují, takže je volte, když nemáte tolik času na úklid.