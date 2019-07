Už jste se začali chystat na zimu? Prodej palivového dřeva je na vzestupu

Topná sezóna začne až za pár měsíců, ovšem právě nyní je vhodný čas se na ni připravit. Nejen dát zkontrolovat kotel a vyčistit krbová kamna i komín, ale také nachystat potřebné množství dřeva. V létě je jeho cena nižší, proto o to zajímavější pro zájemce. Víte, jaké dřevo byste si měli koupit?

Které dřevo je na topení nejlepší?

Abyste mohli dobře topit, potřebujete mít k dispozici jak dražší tvrdé z dubu, buku či habru, tak levnější měkké dřevo smrkové, borové nebo modřínové. Každé má při topení svoji úlohu. Měkkým dřevem rozděláváte oheň, tvrdé slouží pro vytápění a udržování teploty v kotlu nebo v kamnech. Důležité je dodržet pravidlo, že topí se zásadně řádně vyschlým dřevem, které má obsah vody asi na 15 až 20 %. To v praxi znamená, že by mělo venku za přístupu vzduchu schnout alespoň dva roky.

Prodej palivového dřeva

Chystáte-li si dřevo na topnou sezónu, jistě zvažujete, kde dřevo pořídit. Nemáte-li vlastní pozemek, na němž by bylo možné stromy pokácet, pak další variantou je využít prodej palivového dřeva. Většina prodejců ho nabízí v objemových jednotkách Prmr, což znamená prostorový metr rovnaný. Dřevo je narovnáno do krychle o rozměrech 1 × 1 × 1 metr. Druhou možností je prostorový metr sypaný Prms, do krychle o výše uvedených rozměrech se dřevo pouze volně nasype. Pochopitelně to znamená, že skutečný objem dřeva bude o jednu třetinu až polovinu menší.

Jak dřevo na topení správně uskladnit?

Ač se to možná na první pohled nezdá, na výhřevnost dřeva má velký vliv jeho uskladnění. Nejčastěji bývá skladováno v kůlně na dříví, pod přístřeškem, nebo přímo venku. Dřevo neskládejte přímo na zem, ale minimálně 20 cm nad ni, aby mohl vzduch volně proudit. Takto uskladněné dřevo musí být pochopitelně nařezané a naštípané do takové velikosti, aby se vám pohodlně vešlo do kotle nebo krbových kamen.