Ušetřete za topení – příroda vám poděkuje

Po zimě se většina z nás děsí momentu, kdy ve schránce najde vyúčtování za energie. Topení se každoročně zdražuje a pro některé rodiny je i pár set korun navíc obrovskou finanční zátěží. Jenže jak z toho ven? Jednou z možností, jak každoročně ušetřit a zároveň zvýšit hodnotu své nemovitosti, je rekonstrukce oken, dveří a střechy, popřípadě kompletní zateplení. Pokud ale nemáte dostatek finančních prostředků pro stavební zásahy, využijte chytrých úvěrů a půjček.

Na rekonstrukci i bydlení

Půjčka na rekonstrukci není ničím neobvyklým. Velké společnosti jsou si vědomi, jaké finanční produkty zajímají klienty a připravují atraktivní a výhodné nabídky. Díky online kalkulačce si můžete přesně spočítat, kolik byste měsíčně zaplatili za půjčku na výměnu oken, nákup nového nábytku či zateplení fasády. Díky této půjčce můžete konečně financovat svou vysněnou koupelnu, dopřát si novou kuchyň anebo vyměnit stará okna v celém domě. Zpracování úvěru je zdarma a navíc nabízí řadu výhod. Například si můžete rozložit splátky až na patnáct let a nemusíte se prokazovat svými příjmy. Navíc máte garantovou úrokovou sazku a při částku do 800 000 korun, získáte úvěr na bydlení bez ručitele či zástavy nemovitosti. Zní to skvěle, viďte?

Obraťte se na profesionály

Velmi využívané jsou také dotační programy. Dotace na bydlení a rekonstrukci získáte při splnění podmínek programu. Například do programu Zelená úsporám se smíte přihlásit průběžně až do roku 2021, díky rychlé administrativě a zpracování můžete získat až 50 % způsobilých výdajů včetně mimořádného bonusu. Hledáte-li výhodný a bezpečný úvěr bez zajištění, nebo vás zajímá půjčka na bydlení, obraťte se na zavedenou společnost s významným podílem na trhu. Pouze specialisté na finanční plánování vám nabídnou ideální finanční produkt, který váš rodinný rozpočet nezatíží a nijak neomezí.