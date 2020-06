Uhelné brikety vás v zimě krásně zahřejí: Zásobte se jimi v dostatečném předstihu

Jedna topná sezona je za námi a těm, kteří vytápějí své domy tuhými palivy, nezbývá nic jiného než se připravit na tu nadcházející. Stále větší oblibu získávají uhelné brikety, a to nejen v sousedním Německu, ale také u nás. Jaké jsou jejich výhody?

Výhody uhelných briket

Uhelné brikety se vyrábějí z kvalitního hnědého uhlí jeho lisováním za vysokého tlaku, kdy zároveň dochází k odpaření vody. Vzniká tak suché palivo, které při spalování neprodukuje větší množství škodlivých zplodin. Jejich hlavní výhodou je také hlavně to, že když se spalují ekologicky, vzniká jen malé množství popela. Ten ovšem nepatří na záhon, ale do popelnice. Když je ho však méně, ekologické srdce majitele domu jen zaplesá. Kromě toho určitě stojí za zvážení koupě uhelných briket za mimosezónní ceny, které jsou výhodnější. Navíc je možné využít i nákup s dopravou zdarma a s rozvozem po celém území České republiky.

Uhelné brikety se prodávají v balících po 10 nebo 25 kilogramech. Nejčastěji si však zákazníci objednávají rovnou celou paletu.

Vysoká výhřevnost a použití i v krbových kamnech

K čemu je vám nekvalitní tuhé palivo, když je jeho výhřevnost nízká. Uhelné brikety jsou mnohem lepší, protože vynikají vysokou výhřevností. Dokážou hořet mnohem déle než klasické uhlí. Když do topeniště utlumíte přívod kyslíku, budou dost dlouhou dobu jen žhnout. Toto ocení hlavně majitelé krbových kamen nebo krbů, kdy stačí na noc naložit do topeniště několik briket a ty budou udržovat teplo až do rána, kdy se zatopí opět dřevem.

Čistota především

S uhelnými briketami, které se prodávají v balících, se velmi dobře pracuje i proto, že neobsahují uhelný prach. Je možné je tedy dát hned vedle krbových kamen na podlahu, jelikož za sebou nenechávají nečistotu. Tento způsob vytápění přináší méně práce spojené s případným úklidem.