Tipy, triky a rady, jak rychle prodat byt či dům

Poptávka po nemovitostech na trhu výrazně vzrostla. Důvodem toho jsou velmi příznivé podmínky pro získání hypotečního úvěru, stejně tak nízké úrokové sazby, které se na takto nízkých cifrách pravděpodobně nebudou pohybovat dlouho. Jistou roli na zvýšeném zájmu sehrála i panující koronavirová krize, kdy se lidé obávají inflace, proto své (mnohdy celoživotně) šetřené peníze vkládají do smysluplných investic, kterou ta do nemovitostí rozhodně je. Najdou se však mezi námi i jedinci, kteří se snaží mermomocí prodat byt či dům. V této chvíli se nabízí otázka, jak prodej uspíšit?

I když je poptávka po nemovitostech (ať už rodinných domech nebo bytových jednotkách) opravdu obrovská, neznamená to, že by se ihned prodal každý objekt na realitních serverech. Abyste nepatřili mezi ty, kteří své nemovitosti nabízí i několik dlouhých let, přinášíme vám tipy a rady, jak dům či byt prodat lusknutím prstů.

Přistupte na výkup nemovitosti

Pokud se potřebujete dostat k penězům opravdu rychle, ať už z důvodu úhrady svých závazků nebo z důvodu využití nabízené příležitosti, která vyžaduje prvotní kapitál, je tím nejlepším způsobem výkup nemovitosti. Mluvíme o rychlém způsobu, jak prodat svou nemovitost, ať už je v exekuci nebo s věcným břemenem.

V rámci výkupu nemovitosti získáte peníze na ruku, což je pozitivní, nemyslíte?

Pozvěte si designéry

Pokud chcete nemovitost prodat prakticky ihned a nechcete zatím svolit k výkupu, pozvěte si prodávané nemovitosti designéry. Bylo prokázané, že hezky vypadající bytové jednotky nebo rodinné domy jsou pro zákazníky atraktivnější. Jestliže nafotíte nemovitost s barevnými zdmi a polepenými stěnami, nikdy nepřitáhnete takové množství lidí, jaké byste přitáhnout mohli.

Žádné virtuální prohlídky

I když jsou nyní virtuální prohlídky hitem, je lepší, když se s lidmi setkáte. Zkrátka a dobře – máte možnost daného člověka uchlácholit. Virtuální prohlídky mají tendenci člověka dokonce odradit.