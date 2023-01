Tipy, jak vybrat vrtačku podle účelu

Každý správný kutil by měl mít ve své dílně kvalitní nářadí. Pouze s těmito pomocníky si bude moct poradit s jakoukoli výzvou, která mu přijde do cesty. Přivrtání police, postavení boudy pro psa nebo jiné úkoly na jeho seznamu nebo v žádném případě překážkou. Jen si tedy musí vybrat v nejlepším případě vrtačku, kterou využije při velké spoustě věcí.

Akumulátorové vrtačky pro lehčí práce

Pokud hledáte vrtačku spíše pro lehčí práce, jako je například šroubování a další, aku vrtačka je plně dostačující. Jedná se o velmi schopného a prakticky samostatně fungujícího parťáka, kterého lze sehnat ve dvou rychlostech. Samozřejmostí je možnost měnit směr šroubování, aby kutilské práce byly nejen velmi rychlé, ale také maximálně praktické.

Některé AKU vrtačky mají i LED světlo, díky kterému lépe uvidíte na šroubování. Obvykle jsou k dostání se dvěma typy baterií a některé mají také ceněné příslušenství zvyšující komfort při práci.

Elektrické vrtačky pro práci s měkkými materiály

Potřebujete navrtat menší díry do měkkých materiálů, jako je dřevo, plast nebo jiné? Pak jsou pomyslnou trefou do černého elektrické vrtačky, které mají vysoký počet otáček, skvělý kroutící moment, ostatně i proto jsou tolik oblíbené. Nejsou tolik vhodné pro šroubování, ale vrtání? To jim jde skutečně skvěle.

Obvykle jsou elektrické vrtačky k dostání v jedné rychlosti, ale pokud budete hledat, najdete i dvourychlostní, které jsou s lepším poměrem otáček.

Vrtací kladiva pro práci s tvrdými materiály

Za pravý opak elektrických vrtaček můžeme považovat vrtací kladiva. Ta nejsou určená pro šroubování, ale spíše pro práci s tvrdými materiály a vrtání do nich (čili jak bylo zmíněno jsou spíše opakem elektrických vrtaček).

Superschopností této vrtačky jsou především pneumatické příklepy, které dodávají vrtačce opravdu velkou sílu.