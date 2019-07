Tipy, jak snadno a rychle oživit interiér

Pokud hledáte způsob, jak dát svému domovu novou podobu, aniž byste museli utrácet peníze za nové vybavení nebo znovu malovat stěny, máme pro vás jeden tip. Vaše místnosti dokonale oživí dobře zvolený bytový textil. Přinášíme pár příkladů, jak toho docílit.

Nové závěsy navodí atmosféru podle libosti

Chcete, aby váš obývací pokoj působil sofistikovaně a vaše ložnice romanticky? Jako mávnutím kouzelného proutku můžete změnit atmosféru v prostoru právě vhodně zvoleným bytovým textilem.

Změňte barvy, popřípadě i vzory na závěsech. Jemné pastelové odstíny s decentním vzorkem jsou lehké, vzdušné a působí uklidňujícím dojmem především v ložnici. Naopak výrazné barvy a klidně i extravaganci snese váš obývací pokoj. Z jedné dekorační látky můžete mít jak závěsy, tak polštářky na gauči, což vypadá velmi uspořádaně a prostor tak působí příjemně. Skvěle vypadají závěsy, kde jedna barva pomalu přechází do jiné. Odstín samozřejmě záleží na vás.

Zařizovat byt novými doplňky by měla být zábava, tak si ji užijte a buďte kreativní. Na výběr je spousta materiálů, vzorů i barev.

Ztratily záclony svou svěžest? Pryč s nimi!

Pokud se vám ani po vyprání vaše záclony nezdají být dost bílé, je na čase pořídit nové. Skvělá příležitost oživit interiér! Přestože se vám to třeba nezdá, i vhodně vybrané záclony mohou podtrhnout vzhled místnosti. Vyberete si jemné proužky nebo vsadíte na divoké květinové vzory? Decentní vzory se hodí do moderních kuchyní a ložnic, v obývacím pokoji se opět můžete více vyřádit. Vaše záclony mohou mít délku až na zem, nebo být zakončeny třeba zajímavě střiženou krajkou u okenního parapetu. Nabídka je i tady široká.

Přísný pohled do vaší ložnice

Zatímco kuchyň nebo obývací pokoj často uvidí i vaše návštěvy, ložnice je něco, co patří jen vám. To však rozhodně neznamená, že by měla být až na posledním místě. Naopak! Spát v místnosti, kde se cítíme dobře, je velmi důležité. Přísným okem se nyní podívejte na vaše ložní prádlo! Jak dlouho ho máte? Je stále hebké a pro vás přitažlivé? Co takhle investovat do nového povlečení? Na trhu je tolik variant, že nebudete mít problém vybrat si.