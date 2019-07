Rustikální kuchyně osloví nejen romantické duše

V kuchyni trávíme spoustu času přípravou chutných pokrmů i následnou konzumací s rodinou či přáteli, proto by výběr nové kuchyně měl být pečlivý a promyšlený tah. Investice do nové kuchyně totiž pro někoho znamená vynaložení všech úspor, a pokud očekáváte vysokou kvalitu zpracování a důraz na detail, sáhnete si možná ještě hlouběji do kapsy. Dnešní trendy se točí kolem jednoduchosti a čistých barev, najdou se ale také fanoušci minimalistického zpracování či vyznavači industriálního stylu. Velkou kategorii tvoří též milovníci rustikálního stylu, venkovského stylu bydlení či Provence. A přesně těm dnes přinášíme pár tipů, jak by jejich nová kuchyň mohla vypadat.

Poctivá práce s důrazem na masivní konstrukci

Rustikální kuchyně patří mezi stabilní nábytek s osobitým nádechem. Taková kuchyň vám zajistí pohodovou atmosféru, dostatek pracovní plochy a úložný prostor pro potřeby na vaření a nádobí. Rustikální kuchyně působí až starobyle, což jim ale rozhodně neubírá na funkčnosti či moderní ergonomii. Vkusné kombinace rustikálních prvků a dřeva vám zajistí specializované kuchyňské studio. A jestliže máte vlastní návrh, rozhodně neváhejte se obrátit na společnost Gabon, která vám nabídne inspiraci na moderní kuchyně s nádechem tradičního rustikálu či vytvoří kuchyň přímo podle vašich představ. Rustikální vkus je laděn do venkovského stylu, což se může projevit třeba na zdobném kazetovém provedení dvířek či členitosti profilů. Stejně tak ale rustikální styl můžete spojit s retrem, které je letos opravdu in.

Cenově dostupné do velkého domu i paneláku

Svou novou vysněnou kuchyň máte na dosah! Díky profesionálnímu přístupu a letitým zkušenostem vám firma zajistí nejvhodnější řešení pro vaše prostory. Nemusíte se tak obávat, že by typicky paneláková kuchyň musela nutně působit přeplácaným či laciným dojmem. Ať už hledáte nový kuchyňský nábytek do prostorné kuchyně či snad šetříte každý centimetr, nechejte si připravit návrh zdarma a vizualizaci pro úplnou představu o výsledné podobě. Rustikální kuchyň stačí vybavit dřevěnými, kamennými či keramickými podlahami, stejně tak barevně sladěnými obklady a vkusným dřezem či detaily ve venkovské architektuře.