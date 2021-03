Průvodce dětskými postelemi z masivu

Přemýšlíte či investovat do nábytku z masivního dřeva nebo zvažujete levnější alternativu jako třeba dřevotřísku, plast či čalouněnou postel? Přestože má každý materiál své pro a proti, z hlediska kvality a nezávadnosti je masivní dřevo jasnou jedničkou.

Proč postel z masivu

Stovkami let prověřený teplý materiál vašemu dítěti poskytne bezpečné spaní. Masivní dřevo je navíc velmi odolné proti dětskému dovádění, takže nemusíte mít strach, že vaše rošťáky stabilní postel nezvládne. Možná máte strach, že masiv, jaký znáte z mládí, pokazí dojem čistého moderního dětského pokojíčku. Opak je ale pravdou. Materiál dřeva je prvkem, který hravě zakomponujete do každého moderního i rustikálního interiéru, přičemž jeho atraktivita nestárne. Nejčastěji se shledáme s dřevem smrkovým, najdeme ale i postele vyrobené z borovice, či bukového nebo dubového masivu.

Cena

Na e -shopech různých dodavatelů můžete pořídit masivní postele již od dvou tisících korun. U známých a roky prověřených výrobců s tradicí se pak cena dětských postelí průměrně pohybuje na sedmi tisících korun za rám s roštem. V závislosti na Vašich požadavcích a kvalitě se nominální hodnota postele může samozřejmě vyšplhat daleko výš. Ve většině těchto případů je narůstající cena přímo úměrná kvalitě. Ale nezoufejte! Při troše hledání jistě narazíte na akční sestavy dětských pokojů z masivu za přijatelnou částku.

Na základě čeho vybrat dětskou postel

Klíčovou vlastností dětské postele je bezpochyby její bezpečnost. Za samozřejmost považujte zaoblené rohy a hrany, a také stabilitu, kterou u každé kvalitní masivní postele zcela jistě najdete. Z praktického hlediska se doporučuje vybrat postel s hladkým povrchem, která se snadněji udržuje.

Z hlediska nepostradatelnosti nesmíme opomenout ani kvalitní rošt. Pro miminka a batolata postačí pevný dřevěný rošt, pro děti ve školním věku je pak vhodnější pořídit rošt lamelový.

Na trhu naleznete

klasické postele

postele se zábranou – nepostradatelné opatření vaše pro nejmenší ratolesti

dvoupatrové – jako úsporné řešení do malých pokojů, tzv. palandy

se skluzavkami – dětské hřiště doma a za každého počasí

s domečky – z dětského pokojíčku se rázem stane království

postele s výsuvným úložným prostorem – velmi oceníte zejména v menších prostorech, vhodné místo na hračky

Postel není všechno

Sehnali jste kvalitní masivní postel podle Vašich představ. Paráda! Nepodceňte ale také kvalitní matraci a lůžkoviny. Správně zvolená matrace je důležitá pro řádný vývoj dětské páteře, včetně správného postavení hlavičky. Přestože kvalitní postel z masivu můžete v rodině dědit napříč sourozenci i generacemi, matraci by mělo mít každé dítě svojí. Matraci vybírejte spíše tvrdší a ideálně z přírodních materiálů, které dobře odvádí vlhkost.

Pro děti do 3 let není doporučován na spaní jakýkoliv polštář. Ať už z hlediska bezpečnosti, kde zejména novorozencům hrozí riziko udušení. Dalším důvodem jsou také lepší podmínky pro vývoj páteře, je – li hlavička s páteří v jedné rovině. Pro děti od 3 let jsou vhodné dětské polštáře, které jsou – na rozdíl od těch pro dospělé – nižší a tenčí. Opět je zde třeba brát ohled na správně postavení dětské páteře vůči hlavičce.

Matrace a polštáře vybírejte pokud možno s pratelným potahem, přikrývky se vyrábějí kromě jiného i z materiálů pratelných na 60°C. Ty jsou zvláště vhodné, pokud máte doma alergika.

Dejte si pozor!

U výrobce či dodavatele doporučujeme ověřit si certifikáty kvality, jelikož dětský nábytek podléhá náročným normám ČSN EN 716-1 + A1 a ČSN 91 1014, které upravují požadavky na dětské a skládací postýlky a matrace pro dětský lehací nábytek. Důležitá je také nezávadnost barev a laků použitých nejen na dětských postelích, ale i ostatním nábytku v dětském pokoji.

Teď už jste zasvěceni do toho nejpodstatnějšího, co potřebujete k výběru kvalitní masivní dětské postele, můžete začít shánět váš vysněný nábytek.