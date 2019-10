Prodej domu bez realitky: je to rozumné?

Za svůj život většinou vystřídáme několik míst, kterým říkáme domov. Tak, jak postupujeme kupředu v kariéře i životě, měníme i své bydlení. To znamená, že stávající byt či dům potřebujeme prodat a koupit něco jiného k bydlení, co více odpovídá naší situaci i aktuálním potřebám. Je moudré pustit se do prodeje na vlastní pěst?

Vyhněte se rizikům

Odpověď je velmi jednoduchá – není. Pokud nejste realitní makléř a nemáte celý trh s nemovitostmi v malíku, čeká na vás během celého procesu prodeje mnoho nástrah a rizik. Většinou nemáte všechny potřebné informace a znalosti, jak se jim vyhnout a tak je vhodnější a rozumnější spolehnout se na pomoc profesionálů. Prodej domu či bytu není jen podpis smlouvy, ale také vytvoření a správa inzerce, komunikace se zájemci, domlouvání a absolvování prohlídek a běhání po úřadech, právnících a notářích. K tomu nesmíme zapomenout na neustálé obavy, zda je vše v pořádku a zda jsme nenaletěli podvodníkům. Tyto obavy a další starosti i povinnosti můžeme s klidným srdcem přenechat jiným, když se rozhodneme oslovit realitní kancelář. Často jako negativní argument slyšíme o provizi, v porovnání s tím, co vše se nebudeme muset starat a zařídí to za nás realitka, je však částka jen malou investicí.

Od začátku

Už když přemýšlíte nad prodejem, přemýšlejte také nad spoluprací s realitní kanceláří. Je lepší mít hned od začátku spolehlivého partnera ve světě nemovitostí a spolehnout se na něj. Vyhnete se nicneříkajícím inzerátům a zbytečnému plýtvání časem při komunikaci se zájemci. Prodej nemovitosti má svá pravidla a to od inzerce až po poslední podpis na smlouvě. Realitní makléř ví, jak má inzerce vypadat a jaké důležité informace má obsahovat, i jak mají vypadat fotky aby zaujaly potencionální kupce. Pomůže s odhadem ceny vaší nemovitosti, marketingem, komunikací se zájemci i zařizováním na úřadech. Navíc bývají makléři v kontaktu i s odborníky z jiných oborů, jako jsou právníci pro přípravu kupní smlouvy nebo notáři pro uložení peněz od kupce. Projde s vámi celým procesem od prvního seznámení se s vaším domem až po úspěšně uzavřený obchod.

Obrátit se na realitní kancelář vám ušetří čas i mnoho starostí, které byste měli v případě prodeje na vlastní pěst. Takto je můžete přenechat profesionálům a věnovat se tomu, čemu rozumíte a co vás baví.