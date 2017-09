Proč si pořídit žaluzie, nebo rolety?

Když si pořídíte nová okna, je vám ve většině případů doporučeno i pořízení dalších doplňků, které dnes většina lidí na oknech má. O co se jedná? Jsou to jak interiérové žaluzie, tak to mohou být také rolety. Proč si je pořídit? Na několik důvodů se podíváme společně. Jedním z nich je rozhodně nízká cena. Není proto třeba se obávat, že by daná řešení jakkoliv zatížila váš rozpočet. Nejde ale o jediné důvody, jelikož těch je ještě mnohem více.

Ideální, jak zvládnout teplotu během léta

V létě má mnoho lidí problém s tím, že teplota v jejich domovech stoupá. Je to dáno tím, že slunce prostupuje do interiéru, která následně ohřívá. A to velmi výrazně. A zde mohou jak žaluzie, tak i oblíbené rolety výrazně pomoci. Stačí je jenom hned ráno, než začne slunce do oken svítit, jednoduše zatáhnout. A proč to udělat? Jelikož sluneční paprsky nepropustí dovnitř a v některých případech je mohou také odrazit spět. Levné a jednoduché řešení, jak i v létě udržet v místnosti snesitelnou teplotu.

Zajistíte si potřebné soukromí

Bez soukromí se nikdo z nás neobejde. Bohužel trendem posledních let je stavět nemovitosti tak, že není problémem vidět do sousedových oken. A jelikož oni tak mohou vidět i do těch vašich, je třeba si zajistit potřebné soukromí. Toto řešení, které zde popisujeme, zaručeně nezklame. Pokud jde o možnosti použití, je jedno, jaká okna zvolíte. Obvyklá je instalace:

V obývacím pokoji

V ložnici

V kuchyni

Mějte dokonalý spánek

V noci je třeba spát, a to ideálně bez přerušení. Co může spánek narušit? Je to světlo, které přichází z pouličních lamp, ale třeba i od slunce, nebo ze světel automobilů. Vaším cílem by proto mělo být vytvoření ideálně dokonalé tmy. Toho docílíte tím, že opět použijete buď rolety, nebo žaluzie. Stačí jenom zatáhnout a je hotovo. Ideální volba hlavně pro ty, kdo chodí spát brzy, a kdo se probouzí později.