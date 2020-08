Při demolici lze získat řadu surovin. Nezapomínejte na jejich recyklaci

Demolice je činnost, ke kterou potřebujete povolení. Ale to jistě víte. O co se taktéž musíte postarat, respektive firma provádějící demoliční práce a bourací práce, je likvidace vzniklého demoličního odpadu. Bohužel řada lidí odveze odpad na nejbližší skládku, zaplatí skládkovné a dál se o odpad nezajímá. Neví, co se s odpadem bude dít dál, jestli bude zrecyklován nebo jestli bude zničen stejně jako ostatní druhy odpadu. Je to však velká škoda, že se o to lidé nezajímají. Mohlo by se tím zvýšit procento zrecyklovaného demoličního odpadu.

Při demolici lze získat celou spoustu surovin. Není to jako v případě stavebního odpadu, který je většinou jen složen z betonu a asfaltové směsi. Demoliční odpad je plný mnoha materiálů a surovin, které lze buď využít znovu, nebo které lze zkrátka zrecyklovat.

Jaký materiál najdete v demoličním odpadu?

Schválně se jednoho dne mrkněte, co všechno tvoří demoliční odpad. Třeba ve chvíli, kdy vám budou dům demolovat nebo kdy budete na jedné takové demolici pomáhat. Budete až překvapení tím, co všechno je součástí demoličního odpadu.

Patří sem například cihelný střep nebo sklo. Našli byste ocel, kovy i plasty. Součástí demoličního odpadu bývá také velice často beton, sádra nebo mimo jiné i dřevo či jiné materiály, které lze velice hravě zrecyklovat.

Proč recyklovat demoliční odpad?

Věděli jste, že demoliční odpad a stavební odpad tvoří asi šedesát procent veškerého odpadu, který se vyprodukuje na území Evropské unie? Je toho tedy daleko více než komunálního odpadu plného plastů. Na recyklaci je tedy i v tomto případě apelovat.

Ptáte se, proč by se měl právě demoliční odpad recyklovat? Je to podobné jako u papíru – při recyklaci vznikne druhotná surovina, která se následně opět může použít (v tomto případě například na dalších stavbách).