Pračku a sušičku, nebo raději 2v1? Která varianta je lepší?

Praní prádla je nutnou součástí života každé domácnosti. A tak se mezi prvními elektrospotřebiči, jež se do bytu pořizují, objevuje zejména automatická pračka. Uspoří spoustu času a práce. Moderní výrobky jsou již navržené tak, aby uměly dobře vyprat třeba s použitím studené vody a minima prášku. Jen je nutné si mezi jednotlivými modely správně vybrat ten nejlepší pro vás.

Moderní elektrospotřebič šetří práci

Mladé rodiny si už většinou kromě pračky pořizují také sušičku. Je to pochopitelné, když díky ní odpadá otravné žehlení prádla. Sušička pracuje tak, že prádlo z ní vyndáte a dáte rovnou do skříně. Je nadýchané a voňavé. Zastánci klasického sušení na prádelní šňůře možná budou argumentovat, že sušičky prádlo ničí. Opak je ale pravdou, protože disponují i programem pro velmi jemné oblečení. Je ovšem třeba pečlivě číst štítky na jednotlivých druzích oblečení, protože některé se do sušičky nedává.

Samostatnou sušičku, nebo společně s pračkou

Je na zvážení každého, aby si řekl, jestli má v bytě dostatek prostoru pro oba spotřebiče, tedy pračku i sušičku. Někdo to řeší tak, že sušičku postaví na pračku, což lze jen u modelu s předním plněním. Pokud koupíte pračku se sušičkou jako jeden výrobek, tak musíte počítat s tím, že vyprané prádlo budete sušit na dvakrát. Během sušení není možné pokračovat v praní. Takže celkový prací proces se prodlouží. Naproti tomu dva samostatné výrobky praní urychlí. V pračce perete a v sušičce vyprané prádlo hned usušíte.

Jak velkou a hlučnou sušičku vybrat

Pro jednočlennou domácnost postačí velikost sušičky na 3 kg prádla. Pokud je ale v rodině více členů, je třeba volit větší kapacitu, tedy alespoň 6 až 7 kg prádla. Jedná-li se o rodinu s více dětmi, oplatí se pořídit si sušičku s kapacitou větší než 8 kg. Dokud jsou děti malé, většinou se pere a suší každý den.

Co se týká hlučnosti, tak je jasné, že čím tišší sušička bude, tím lépe pro vás. Nejčastěji se prodávají modely s hlučností nižší než 68 dB. Ale existují i výrobky, jejichž hlučnost je nižší než 63 dB. Ta bude pochopitelně komfortnější.