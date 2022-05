Postavte si dřevěnou terasu třeba za víkend. Jde to!

Bez terasy to nikdy není ta správná relaxační zahrada. Oželíme drahé přístřešky, vždyť stabilnější slunečník hravě splní svoji roli. Ale bez dokonalé dřevěné terasy to nemůže být ono.

Rodinné domy se dnes otevírají zahradám. Ideální je, když můžeme otevřít z obývacího pokoje dveře na terasu, klidně si na ní lehnout a užívat si naakumulované teplo. Tento úžasný pocit vám nenabídne žádný jiný materiál. Zapomeňte na divoce pokládané kameny či betonovou dlažbu. Dřevu se prostě žádný z těchto materiálů nemůže rovnat. Jenomže vydrží dřevo, když není pod střechou? Pokud jej vhodně vyberete, a nemusíte sáhnout hned na to tropické, a současně správně terasu položíte, tak určitě.

Teď asi začínáte prohledávat Google a hledáte řemeslníky na stavbu terasy ve vašem regionu. Možná vás zklamu, protože hledáte pozdě. Ti dobří, a dokonce i ti méně, již jsou zadáni na celou sezónu. Ale nevzdávejte to, dřevěná terasa se dá postavit i svépomocí, a ještě na stavbě ušetříte. Za víkend můžete mít hotovo a už si jen užívat zahradní relaxaci.

Jaké chyby děláme při stavbě terasy nejčastěji?

Velkou chybou je výběr materiálu. Běžný český smrk není na stavbu terasy vhodným, a to ani tlakově mořený. V exteriéru je jeho životnost velice krátká. Lepší volbou je modřín, ještě vhodnější než ten český je však sibiřský. Přestože byste od tohoto jehličnanu čekali, že půjde o měkčí dřevo, není tomu tak. Sibiřský modřín roste v náročných klimatických podmínkách. Roční přírůstky jsou proto malé a dřevo je tvrdé. Jde o ideální materiál pro venkovní terasy.

Druhou chybou při stavbě terasy bývá pokládka. Jde vlastně o více chyb. Nevhodné bývá třeba používání hranolů z jiného dřeva než je dřevo terasy. Různé materiály různě pracují a může docházet ke kroucení i deformacím.

Pro upevňování je nutné používat správné konstrukční i terasové vruty. Ty by měly být nerezové, aby nesnižovaly životnost terasy. Navíc vruty do modřínové terasy musí být jiné než ty do exotické. Mají být speciálně tvarované pro montáž terasy. Jinak hrozí utržení hlavičky.

Životnost terasy prodlužují i granulátové podložky pod terasu. Zajišťují větrání, odvádí vlhkost, zamezují kročejovému hluku a jsou též schopné kompenzovat drobné nerovnosti terénu.

Chcete prkna se zárukou až 10 let?

Gardina.cz nabízí ještě jeden typ prken. Jde o tzv. WPC prkna. Umělé dřevo je velice oblíbené kvůli své dlouhé životnosti a v podstatě bezúdržbovosti. Jde o umělé dřevo, které se vyrábí pod vysokým tlakem a za vysoké teploty. Obsahuje 55 % dřevěných pilin (dřevobambusových vláken) a zbytek tvoří termoplastický polyethylen. Desky jsou k nerozeznání od pravého dřeva. Věrně imitují zejména tropické dřeviny.

Pusťte se do stavby terasy

