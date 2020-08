Plechové skříně od předního českého výrobce POLAK CZ

Plánujete modernizaci řemeslné dílny, případně autoservisu? Investujte do odolného a stabilního dílenského nábytku. Pro jeho výrobu se používá vysoce kvalitní a pevný materiál, jako je například plech. V následujících řádcích vám poradíme, co by vám nemělo ani v domácí dílně chybět.

V první řadě byste neměli zapomenout na pracovní stůl, který je známý také jako ponk. Vyznačuje se bytelností. Poskytuje dostatek místa pro jakoukoliv práci. Připevnit na něj můžete svěrák a další potřebné nástroje. Stejně tak potřebujete dílenské skříně poskytující dostatek úložného prostoru.

Plechové skříně s dlouhou životností

Dílny jsou velice namáhané prostory, a proto je nezbytné zvolit plechové skříně, které jsou odolné vůči mechanickému poškození. Zvládají i poměrně náročné provozy a neustálé používání. Do skříně uschováte v podstatě cokoliv od nářadí až po materiál. Skříně jsou k dostání v mnoha variantách, některé jsou určeny na uschování chemikálií a agresivních látek, jiné zase na spojovací materiál a drobné předměty.

Některé skříně disponují křídlovými dveřmi, jiné zase posuvnými. Stejně tak se nabízí možnost prosklených skříní. Záleží pouze na vašich potřebách a požadavcích.

POLAK CZ je odborník na dílenský nábytek

Předním výrobcem dílenského nábytku na tuzemském trhu je společnost POLAK CZ s.r.o., která vznikla v roce 1991. V začátcích se však věnovala výrobě konstrukčních a vzduchotechnických prvků mobilních odsávacích zařízení, ale postupně se začala orientovat i na dílenský nábytek, jako jsou ponk, dílenská skříň, vozík a další prvky. Své produkty neustále vyvíjí a inovuje, protože chce svým zákazníkům poskytnout prvotřídní řešení.

V nabídce jsou dílenské skříně, kovové šatní skříně, elektro příslušenství, NC program i ergonomická pracoviště.