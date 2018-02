Originální kuchyně v rustikálním stylu

Máte rádi romantiku, která na vás dýchne z každého koutku vašeho bytu? Chladná ocel ani sklo vás příliš neoslovují a raději dáváte přednost příjemnějšími dřevu? A zařizujete si zrovna novou kuchyni? Pak pro vás jako dělaná je kuchyň v rustikální stylu, která dovede do každého interiéru vnést pocit uklidnění a pohody.

Rustikální kuchyně v různých variacích

Kuchyně je místem, kde se většinou schází celá rodina. Je takovým srdcem domova. Ne nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. A k tomu, aby mělo tím žaludkem co procházet, potřebujeme mít vhodný prostor. I v kuchyni by se měl každý, kdo v ní tráví nejvíce času, cítit pohodlně. Rustikální kuchyně toto splňují do posledního puntíku, protože jejich zařízení a doplňky umějí vzbudit ono pověstné teplo domova. Hlavním dezénem, jenž se ve stylu rustikálních kuchyní používá, je imitace dřeva v podobě laminovaných desek s ABS hranami, které se velice dobře udržují. U kvalitní rustikální kuchyně můžete libovolně kombinovat různé barevné variace. Záleží jen na vašem vkusu, jestli dáte přednost světlejším, nebo naopak tmavším tónům.

Provensálský styl kuchyně je stále oblíbený

Velmi oblíbený je díky svému vzhledu provensálský styl. Pro takové kuchyně jsou typické jemné odstíny tyrkysové, fialové nebo olivově zelené barvy doplněné květinovými vzory závěsů, ubrusu či prostírání. Máte rádi světlejší krémové barvy? Pak francouzský provensálský styl je pro vás ten pravý. Nezapomeňte kuchyni zkombinovat s dlážděnou podlahou, tak typickou pro slunnou Provance.

Výroba kuchyní v Brně

Kuchyně v rustikální stylu bude ozdobou vašeho domova a je úplně jedno, bydlíte-li v bytě v panelovém domě, nebo v rodinné vilce. Velkou výhodou také bývá, že firmy, které se zabývají výrobou kuchyní, jsou schopné vám ve svém kuchyňském studiu navrhnout kuchyni dle vašich potřeb a přizpůsobit ji rozměrům interiéru vašeho obydlí.