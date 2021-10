Oblíbené moderní hliníkové ploty

Popularita hliníkových plotů neustále stoupá, protože nejen dobře chrání vaše pozemky, ale vypadají stylově. Okolí vašeho domu můžete oživit a sladit, aby vynikl váš sklon k jedinečnosti. Nemusíte se opičit po sousedech, vytvořte si vlastní styl bydlení, který se vám bude líbit.

Hliníkové ploty v různých designech

Hliník se vyznačuje speciálními vlastnostmi, tudíž mohou hliníkové ploty sázet na kvalitu a unikátní vzhled. V současnosti si vyberete ze stovek rozličných provedení. Nevšednost je zaručena, jelikož jsou k dispozici mnohé moderní vzory. Určitě vám pomůže vizualizace, kdy se předem podíváte, jak bude plot i s doplňky vypadat. V tuto dobu si klidně dovolíte zakomponovat další prvky či změny, poté teprve přejdete k samotné realizaci. Nejde jen o vzory, rozhoduje také barva. Momentální nabídka zahrnuje takřka dvě stovky odstínů. Ploty budou vypadat zajímavě v bronzovém, stříbrném, černém či pastelovém odstínu. Do stejné barvy lze ladit i zábradlí.

Přednosti hliníkových plotů

Co očekáváte od plotu? Jistě spoléháte, že ochrání vaše území a vydrží co nejdelší dobu v perfektním stavu. K velkým přednostem plotů z hliníků patří jejich praktičnost. Jakmile je jednou vlastníte, nepotřebují prakticky žádnou další údržbu. Seženete je v dobrém poměru ceny za výkon. Jejich váha je nízká, což zaručuje snadnou stavbu a montáž. Výborně odolávají proti korozi. Moderní plot dále nezestárne kvůli vlivu slunečního záření, deště, sněhu a jiných klimatických projevů. Nečeká vás do budoucna žádné broušení, natírání, lakování a jiné úpravy. Tímto ušetříte nejen finance, ale hlavně čas. Inspiraci naleznete ve fotogalerii na stránkách firmy, kde si prohlédnete nápady z již zrealizovaných projektů. Vaše představy můžete prokonzultovat a zdarma obdržíte i cenovou kalkulaci. Montáže se provádějí po celé republice.