Nevyhazujte, skladujte

Říká se: „Neopouštěj staré známé pro nové“. Možná jste ale i vy řešili stěhování z místa na místo a nezbylo vám, než se některých věcí zbavit. Do nového bydlení, které může být větší, ale může mu chybět garáž nebo sklep, se zkrátka nevejdou. Není to ale škoda? K věcem můžete mít citový vztah, a stejně tak si na ně vzpomenout po pár letech, kdy by se vám hodily například pro potomka.

Kde je tedy skladovat? Prostor si můžete jednoduše pronajmout – a to jak v Čechách (např. pronájem skladu Praha), tak na Moravě (např. pronájem skladu Brno). Skladovacími prostorami máme na mysli lodní kontejnery, jež se v zahraničí i v Česku velmi osvědčily.

Jak to funguje?

Skladování je nastaveno formou self storage, česky samoskladování. Znamená to, že si do hlídaného areálu můžete své věci sami dovézt a vyskládat přímo z auta. Máte tedy dokonalý přehled o tom, že jsou v bezpečí. Nejste navíc absolutně odkázáni na přítomnost další osoby s klíčem, která by vám určovala, kdy máte přijet a kdy se svými věcmi manipulovat. Vše se řeší jednoduchou čipovou kartou.

Nestane se mým věcem nic?

Kontejnery jsou oblíbené a hlavně ověřené skladovací prostory. Jsou bytelné a prostorné. Nepodléhají zkáze ani v opravdu špatném a studeném nebo naopak velmi horkém počasí. Dají se tedy skvěle využít také na skladování sezónních věcí – ať už rodinného raftu či lyžařského vybavení pro celou rodinu.

Pronajmout, nebo koupit?

V Čechách a na Moravě jsou dostupné jak půjčovny, tak prodejny lodních kontejnerů. Některé firmy tyto služby kombinují. V případě půjčení si můžete skladovací prostor pronajmout přímo v hlídaném areálu, popřípadě si kontejner nechat dovézt do blízkosti vlastní firmy. V případě, že kontejner využijete naplno a dlouhodobě, bude pro vás praktičtější si jej koupit. Ceny pronájmu i kontejnerů samotných se liší od dodavatele.