Nejčastější mýty o klimatizacích

Žádnému člověku není příjemné velké teplo. Starší lidé a nemocní mohou kvůli tomu procházet nepříjemnými zdravotními potížemi. Dnes však není problém si zajistit optimální teplotu ve vaší domácnosti, stačí se podívat na nabídku klimatizace do bytu.

Zapomeňte na předsudky o klimatizacích!

Vývoj jde dopředu, výjimkou nejsou ani domácí klimatizace. Z tohoto důvodu klidně zapomeňte na to, co jste kdysi o nich slyšeli. Dávno nejsou příliš hlučné, fungují tak, že je z několika metrů sotva zaslechnete. Mýty o nevzhlednosti už také dávno patří minulosti, dnes si vyberete modely v nadčasových designech a v zajímavém zabarvení. Že by způsobovaly onemocnění? Právě naopak. Mohou udržovat vaše zdraví v dobré kondici, protože díky účinným filtrům se vzduch čistí od pylů, zárodků, bakterií a některých virů. Mohou je tedy používat i citliví jedinci a alergici. Je pravda, že se můžete nachladit, ale tomu se vyhnete, když se nebudete pohybovat příliš blízko, aby na vás nešel studený vzduch. Inteligentní čidla však poznají člověka v okolí a studené proudění odkloní jinam.

Jak si poradit s výběrem klimatizace

Nástěnná klimatizace se nejlépe hodí k instalaci do malých domů a bytů. Zaplatíte za ni méně a nebudete mít problémy s instalováním a následnou obsluhou. Kazetové typy se dávají do větších rodinných domů a bytů, kde se montují rovnou pod strop a díky jediné venkovní jednotce lze obsluhovat i několik místností najednou. U klimatizací je pro mnohé důležitá cena, například klimatizace Samsung zrovna nepatří k nejlevnějším, ale obsahují velmi efektivní invertorové pohony a spoustu technologií. Vyberete si z mnoha typů a provedení, dokonce i v pěkném moderním designu, aby nijak nedošlo k narušení stylu vašeho interiéru. K přednostem patří technologie, které se soustředí na uspoření energie a vytvoření zdravého prostředí.