Levné šatní skříně se zrcadly aneb 2 mouchy jednou ranou

Občas se hlavně ženám stává, že neví, co na sebe. Chcete-li mít hned po probuzení jasno, co si ten den obléknete, pořiďte si velkou a přehlednou šatní skříň. Z širokých polic a šatního prostoru s tyčí se hned lépe vybírá model pro daný den. Ideálně pokud má šatní skříň umístěná i zrcadla, protože ihned můžete sami sebe zhodnotit.

Správný výběr šatní skříně, ať už do předsíně, obýváku či ložnice je poměrně zásadní. Obzvlášť v ložnici tvoří šatní skříň zároveň s komodou a nočními stolky alfa a omegu. Před nákupem přemýšlejte, co od takové šatní skříně opravdu vyžadujete. Zda dáváte přednost policím, zásuvkám, věšením oděvů na ramínka, kolik oblečení potřebujete ukrýt. Jste sami, s partnerem či více početná rodinka?

Kritéria na šatní skříně

Klíčovou roli hraje i velikost bytu a možnosti dalšího úložného prostoru. K této souvislosti se také váže výběr otevíracích či posuvných dveří. Myslete také na to, že skříně budou první věc, která zaujme, takže by měly lahodit oku a prostoru, kde budou umístěny. Jestliže má skříň zabudovaná zrcadla nejde jen o praktickou záležitost, ale přítomnost zrcadel opticky zvětší prostor. Žádná skříň ovšem nebude stát za moc, když se nevejde do vyhrazeného prostoru. Z tohoto důvodu změřte místo, kde chcete skříň umístit.

Levné šatní skříně a mnoho možností

Poměrně moderní záležitostí šetřící místo, může být rohová šatní skříň. Mnoho lidí touží po vestavěné skříni, přitom nemají tušení, jaké možnosti nabízejí sériově vyráběné levné šatní skříně, které se dají seříznout či jinak upravit přímo na míru. Mnohé z nich mají i zabudovaná světla. Vhodnými doplňky k šatní skříni mohou být i stojany na šaty či předsíňový panel. Místo je v malých bytech drahocenná komodita, není nutné s ním plýtvat. Abyste prostor maximálně využili je možné nad skříň umístit i přídavné skřínky či nadstavce, jež vyplní nevyužité místo pod stropem.

