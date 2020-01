Levné a rychlé stěhovací služby

Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. Ovšem současná doba vám nabízí možnost stěhování, při němž si nemusíte dělat žádné velké starosti o přesun vašich věcí z místa na místo. Stačí využít profesionální stěhovací služby.

Kompletní stěhování bez starostí

Přestěhovat se do jiného bytu nebo domu nemusí být vaším strašákem, stačí se obrátit na firmu poskytující kvalitní levné stěhování. Určitě vám přijde vhod, když se o vše postarají pomocí mladého a sehraného kolektivu, kterému vždy velí zkušený vedoucí. Stěhování bytů začíná poptávkou po této službě, jakmile dojde k dohodě, pokračuje se v konkrétním sjednaném termínu. Nejprve se zabalí věci, demontuje nábytek. O cennosti a elektroniku bude bezpečně postaráno. Po dopravení na místo určení dojde ke smontování a rozmístění věcí. Nechybí ani závěrečný úklid. Služby se vztahují nejen na rodinné domy, soukromé byty, ale též na firmy a kanceláře. Získané zkušenosti a vlastněná potřebná technika umožňují přestěhovat piana, klavíry, trezory a jiná těžká břemena. K problémům nepatří ani knižní archivy a umělecké předměty.

Zkušení stěhováci s autodopravou

O náročnosti přestěhovat firmu, kancelář nebo dům není pochyb. Stěhováci s mnoha zkušenostmi patří k velice vítaným pomocníkům, poté to bude pro vás takřka bez starostí. Zajišťuje se i likvidování starého nábytku, vyklízení bytů a nebytových prostor, odvoz nábytku na sběrný dvůr. Stěhování levně s PSS zahrnuje několik výhod. Funguje nonstop služba, cena stěhování se dá spočítat předem, během svátků nezaplatíte žádné příplatky. Výnos do pátého patra probíhá bez příplatku. Pokud bydlíte v Praze, potěší vás doprava zcela zdarma. Na vaše přání se vaše věci uloží do čistých a moderních skladovacích prostor na krátkou nebo dlouhou dobu, přičemž zůstanou pro vás přístupné čtyřiadvacet hodin denně, každý den v týdnu.