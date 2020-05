Kvalitní nábytek do kanceláře nebo domácí pracovny

Koronavirová pandemie a s ní související nouzový stav a omezení pohybu osob vytvořily větší prostor pro home office. Pracovníci se přesunuli z kanceláří do svých domovů, kde potřebovali mít vytvořené vhodné pracovní prostředí. Doma však pracuje také spousta osob samostatně výdělečných činných, jež si musely zařídit domácí pracovnu praktickým nábytkem.

I domácí kancelář vyžaduje vhodný nábytek

Ať už pracujete v zaměstnání, v home office nebo jako OSVČ, bez pracovního zázemí se neobejdete. To vyžaduje mít praktický kancelářský nábytek, díky kterému se vám bude dobře pracovat a nic vás nebude rozptylovat. Příjemně zařízená kancelář vytváří pohodové pracovní prostředí, což vede k vyšší efektivitě práce. V místnosti by vše mělo být uspořádáno tak, aby se nevytvářely rušivé vjemy, které by mohly zdržovat od práce.

Bez kancelářského stolu se neobejdete

Základem zařízení každé kanceláře je kancelářský stůl. U něho tráví pracovník většinu pracovního dne. Měl by být dostatečně prostorný, aby se na něm našlo místo nejen na potřebnou kancelářskou techniku, ale také na dokumenty, s nimiž se pracuje. V současné době v sortimentu naleznete pracovní stoly s pevnou výškou a stabilní konstrukcí. Na výběr ovšem jsou i stoly s nastavitelnou výškou, jež nabízejí větší flexibilitu. U takového stolu může pohodlně sedět pracovník menšího vzrůstu stejně jako ten, který je vysoký. Vždy si podle potřeby nastaví výšku stolu tak, jak jim to vyhovuje.

Kancelářská skříň z kovu nebo laminátu

Nedílnou součástí kancelářského vybavení je také kancelářská skříň. Měl by být být bytelná, aby například unesla váhu šanonů, které v ní budou přechovávány. Současně by měla ladit s kancelářských stolem a vytvářet na pohled příjemnou sestavu. Dnes se velmi často skříně vyrábějí z laminovaných desek s dezénem, jež napodobuje dřevo. Nechybí však ani kovové skříně, které bývají velmi často uzamykatelné a hodí se proto na uskladnění důležitých dokumentů.