Kvalitní lednice do vašeho bytu či chatky!

Taky chodíte každých deset minut do lednice, chvíli do ní koukáte a poté odejdete? Tak si zajistěte, ať je na co koukat a pořiďte si novou lednici. Nákup nové lednice by měl být dobře promyšlený, protože se jedná o každodenně využívaný spotřebič, bez kterého se v domácnosti jednoduše neobejdete.

Výhodou jsou kombinované lednice, které se skládají z lednice i mrazáku, takže nezabírají tolik místa. Pokud ale máte svůj starý mrazák rádi, snadno seženete i samostatnou lednici. Ať tak nebo tak, nezapomeňte si změřit výšku, šířku a hloubku lednice, aby se vám nový spotřebič do domácnosti vůbec vešel. Výškově se lednice nejčastěji pohybují kolem 185 centimetrů, šířka bývá kolem 60 centimetrů a hloubka mezi 60 až 70 centimetry. Podle velikosti lednice můžete také odhadnout její objem, který také hraje roli. Čím větší je objem lednice, tím více potravin se dovnitř vejde. Stejně tak tento příměr platí pro mrazák.

Ta správná lednice pro vaši domácnost

Lednice musí být neustále zapojené do sítě, proto při výběru zhodnoťte, jakou má daný model spotřebu energie za rok. To záleží především na energetické třídy lednice, které se dnes už vyrábějí od A a výš. Nejlepší je energetická třída lednice A+++, která znamená také nejvíce ušetřených kilowatthodin a tedy i peněz z vaší peněženky.

Důležitým aspektem u lednic je i jejich hlučnost, která může ovlivňovat v domácnosti rušit. Pokud jste ubytování na chatě, asi vám to bude jedno. Mezi další vlastnosti lednic, tedy spíše mrazáků u lednic, patří schopnost No frost, která zajišťuje, že nedojde k námraze, či super chlazení, se kterým máte jistotu, že vaše potraviny budou hned zmrzlé. U některých modelů najdete rovněž oddělenou regulaci a varovný signál lednice. U moderních modelů lednic jsou samozřejmostí displeje, které vás o všem informují. Sice vám neřeknou, že vám došlo mléko, ale v ostatních věcech nenechají vaši ledničku na holičkách.