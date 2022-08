Kvalitní dřevostavby na klíč od renomované společnosti s dlouhými zkušenostmi

Vlastní bydlení je přáním většiny Čechů. V naší republice je trendem investovat peníze do nemovitosti, jíž je člověk majitelem. Nejsou to jen byty, ale také rodinné domy, o co mají Češi zájem. Někteří si pořizují starší dům a ten opraví, jiní se pouští do stavby domu zcela nového. Zde mají možnost si nechat postavit dřevostavbu na klíč, což je jedním z řešení bytové otázky.

Jak si nechat postavit dřevostavby na klíč

K tomu, abyste se mohli stát majiteli dřevostavby na klíč, je třeba si zajistit společnost, která to provede. Lze se zeptat na zkušenosti známých, kteří již stavěli, nebo se seznámit s referencemi stavebních společností, jež připadají v úvahu. Společnost Martinice Group má za sebou více než 20 let poctivě odvedené práce a spokojené zákazníky. Díky dlouholetým zkušenostem mohla také začít dodávat montované dřevostavby rodinné domy.

Montované dřevostavby nabízejí komfort bydlení

Kdo chce rychle bydlet, často se rozhoduje pro výstavbu montovaných dřevostaveb. Ty vynikají dlouhou životností, šetrností k životnímu prostředí, a co potěší určitě každého – také nízkými provozními náklady. Zejména v současné době zdražování všeho je tento aspekt velice důležitý. Už v základní variantě dřevostavby se nabízí nízkoenergetický standard. Samozřejmostí jsou kvalita, špičková technologie a přesnost na milimetry při výstavbě každé dřevostavby.

Krovy a vazník součástí práce společnosti

Lidé ovšem domy nestaví jen nové, ale také si opravují svá starší bydlení. Většinou je třeba dát novou střechu. Zde je pak potřeba najít dodavatele, který vám vyrobí a postaví kvalitní krovy a vazníky. Ty by měly vydržet dalších několik desítek let. I v tomto případě velmi záleží na tom, jak kvalitní materiály jsou použité. Martinice Group vyrábí veškeré krovy na pětiosém CNC německém stroji K2i. Ty jsou vyrobeny jako stavebnice a doba jejich realizace od návrhu trvá asi 6 týdnů.