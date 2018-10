Kvalita osvětlení ovlivňuje lidské zdraví

Starost o oči by měla patřit k těm nejdůležitějším. Často je nevědomky příliš namáháte a vystavujete náporu. Bolest hlavy, únavu a stres mnohdy lehce odstraníte díky výměně stávajících žárovek za kvalitnější LED.

Ochrana zraku s LED osvětlením

Nekvalitní diody se během svícení projevují problikáváním. Vaše oči to na pohled nezaznamenají, ale projeví se to zhoršením zdraví či jinou nespokojeností. Pokud uspoříte na kvalitě, jinde se to projeví negativně. Okolí budete vnímat tak, jak dobře ho dokážete nasvítit. Bezpečné světlo musí vyhovovat fotobiologickým bezpečnostním normám a projít laboratorním testováním. V současné době lze dokonce snadno nastavit osvětlení na jasné světlo, denní světlo či na teplou záři. To vše bez pomoci stmívače a jiných zařízení. Výběr nepatří k nejsnadnějším, ale dá se uskutečnit například podle patice. K důležitostem patří také závit.

Nejčastěji používané patice s různými závity

Zvolit vyhovující druh závitu se řadí k hlavním krokům v případech vybírání. K nejpoužívanějším typům náleží šroubovací závit E27, známý rovněž pod pojmenováním „Velký Edisonův závit“. Kde se s ním setkáte? Takřka u všech svítidel – u lustrů, nástěnných a stropních určených do různých místností v bytech a kancelářích. Žárovkám E14 nechybí malý šroubovací závit o průměru 14 mm. Rovněž se nazývá „miňonka“ a setkáte se s ním u stolních lampiček, svítidel v koupelně, u kuchyňských odsavačů par a jiných malých svítidel. GU 5.3 obsahují malou nástrčnou patici, disponující dvěma jehlicemi, které jsou od sebe vzdáleny 5,3 milimetrů. Nacházejí se především u lampiček s transformátorem, u podhledových světel a bodových svítidel. GU 10 (bajonet) se pozná podle tvaru hladkého válce se dvěma protilehlými výstupky. Zasouvá se do objímky tlakem proti pružině, posléze se zajišťuje pootočením.